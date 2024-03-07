Найден глубоководный червь, который похож на «живой волшебный ковер»

Морские глубины продолжают открывать свои скрытые чудеса: у берегов Коста-Рики обнаружен новый вид червей, обитающих вблизи метановых просачиваний.

Грег Раус, морской биолог из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, и его команда идентифицировали и назвали червя Pectinereis strickrotti.

По словам Брюса Стрикротта, пилота подводного аппарата, который помог обнаружить червя и в честь которого он был назван, это удивительное существо обладает удлиненным телом, украшенным перьевыми придатками, называемыми параподиями, напоминающими, по его словам, «живой волшебный ковер».

© Ekin Tilic / University of California - San Diego

Ключевые характеристики Pectinereis strickrotti.

Среда обитания: глубоководные участки моря (глубина около 1 000 метров) вблизи метановых просачиваний. Размер: 10 сантиметров в длину Семейство: Nereididae

Особенности? Жабры, выстилающие параподии (необычно для Nereididae). Большие шипы на хвостах самцов (возможно, играют роль в размножении). Они слепы из-за глубоководной среды. Вероятно, полагаются на обоняние и осязание для навигации.

Благодаря этому открытию общее число новых видов, обнаруженных в метановых просачиваниях Коста-Рики с 2009 года, достигло 48. Планируются дальнейшие исследования.