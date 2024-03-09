«Это жестоко»: Меган Маркл рассказала о тяжелом испытании во время беременности

Супруга принца Гарри давненько не радовала своих фанатов и, соответственно, не раздражала хейтеров публичными заявлениями. И вот новое громкое выступление: Меган приехала на фестиваль SXSW в Остине, штат Техас, и приняла участие в форуме, посвященном теме буллинга в социальных сетях. Для герцогини Сассекской тема, очевидно, очень близка — чтобы убедиться в этом, достаточно пролистать комментарии к любой новости, посвященной ей и ее мужу. Но были в жизни Меган периоды, когда количество хейта, который она получала онлайн, становилось невыносимым.

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«Основная часть издевательств и оскорблений, с которыми я столкнулась в социальных сетях и в Интернете, пришлась на то время, когда я была беременна Арчи и Лили и когда они были младенцами», — призналась 42-летняя актриса.

Она призвала аудиторию задуматься, почему люди полны ненависти: «Это не просто язвительно, это жестоко. Зачем так поступать?» Среди слушателей, кстати, был и принц Гарри — так что все, кто переживал о разладе в звездной семье, могут больше не беспокоиться.

Меган призналась: особенно сильно ее тревожит то, что женщин в Интернете зачастую хейтят другие женщины.

«Я не могу этого понять. Если вы читаете что-то ужасное о другой женщине, почему вы делитесь этим с друзьями? Если бы речь шла о вашей подруге, вашей маме или дочери, вы бы этого не сделали. Мне кажется, это именно то, что потерялось в цифровом пространстве и в некоторых СМИ: мы забыли о нашей человечности, и это должно измениться», — эмоционально высказалась герцогиня.

Что ж, ни убавить ни прибавить — в этом случае полностью согласны с Меган. Тем более что комментарии к этой новости только доказывают ее правоту. «Опять она ноет», «А то, что она и ее муж делают с другими членами королевской семьи, не называется буллингом?», «Посмотрите на меня, я самая несчастная», — выплескивают свой гнев читатели Daily Mail. Ну а нам просто хочется всем пожелать быть друг к другу добрее — как в Сети, так и офлайн.