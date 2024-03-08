Как худели женщины в СССР

Врач-диетолог Елена Ванетик рассказала, какие именно методы похудения использовали советские женщины.

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В СССР открывались специальные диетические столовые, в которых меню составлялось врачами. Также был открыт Институт питания, разработкой которого является схема питания «первое, второе и компот».

Одной из самых популярных диет того времени было исключение всего жареного. Советские женщины, хотевшие похудеть, отдавали предпочтение тушеным и вареным продуктам. В рамках такой диеты предполагалось дробное питание до шести раз в день небольшими порциями.

Кроме того, в такой системе ограничивалось потребление соли, пряностей и острых закусок. Общая калорийность съеденного за день не превышала 1800 килокалорий. В случаях, когда человеку диагностировали ожирение, питательная ценность рациона снижалась до 1200 килокалорий. По такой диете советские женщины теряли до четырех килограммов в месяц без ущерба здоровью, передает «АиФ».

Идея похудения часто становится для человека навязчивой, но нередко попытки сбросить вес затягиваются на долгие годы. О том, как похудеть без строгих диет, рассказала эндокринолог Надежда Фетисова.