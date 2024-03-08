Ви рассказал о том, как Чонгук повел себя на последней встрече перед армией

В сети анонимные авторы часто публикуют истории Чонгука (Jungkook) и Ви (V), рассказывая о том, по какой причине те поругались перед армией и смогли ли найти общий язык, чтобы как можно скорее прийти к примирению. Говоря в целом, написанных и рассказанных историй предостаточно. Вполне можно составить целостный образ их отношений, но сегодня к списку случаев добавился еще один.

© popcake.tv

Автор решил рассказать, что происходило в момент последней встречи ребят перед тем, как их расформировали по разным войскам. Они встретились для того, чтобы проститься и пообещать друг другу увидеться сразу же после окончания службы. Ви хотел зарыть топор войны в такой ответственный и трогательный час, но Чонгук его проигнорировал. Если верить источнику, он просто прошёл мимо, когда друг хотел его обнять.