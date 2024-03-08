Ви рассказал о том, как Чонгук повел себя на последней встрече перед армией

Принципиально прошел мимо: Ви о том, как Чонгук повел себя на последней встрече перед армией
В сети анонимные авторы часто публикуют истории Чонгука (Jungkook) и Ви (V), рассказывая о том, по какой причине те поругались перед армией и смогли ли найти общий язык, чтобы как можно скорее прийти к примирению. Говоря в целом, написанных и рассказанных историй предостаточно. Вполне можно составить целостный образ их отношений, но сегодня к списку случаев добавился еще один.
Автор решил рассказать, что происходило в момент последней встречи ребят перед тем, как их расформировали по разным войскам. Они встретились для того, чтобы проститься и пообещать друг другу увидеться сразу же после окончания службы. Ви хотел зарыть топор войны в такой ответственный и трогательный час, но Чонгук его проигнорировал. Если верить источнику, он просто прошёл мимо, когда друг хотел его обнять.
«Так, будто Ви не существовало. Это было заметно всем, но никто не решился вмешиваться в эту ситуацию, посчитав, что ребята смогут разобраться сами с этим вопросом. Неприятно ли было Ви? Думаю, что да. Представляете? Вы хотите помириться с кем-то, а он просто отворачивается и уходит. С какими чувствами вы останетесь?» — докладывает автор, отмечающий, что имеет возможность сопровождать BTS в определенные ключевые моменты их жизни.
Принципиально прошел мимо: Ви о том, как Чонгук повел себя на последней встрече перед армией
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