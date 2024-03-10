Истории девушек батальона смерти

Многим исследователям Белого движения знакома фотография, на которой изображены молоденькие девушки-прапорщики в шинелях и папахах, застывшие перед камерой в далеком 1917-м. Однако достоверная информация о них практически отсутствует. Попробуем разобраться в непростых биографиях и судьбах изображенных.

Наверное, первым опубликовал эту фотографию эмигрант С.А. Шпаковский в своей книге "Женщина-воин", вышедшей в Буэнос-Айресе в 1969 г. Надпись под фотографией гласит:

"Девушки-прапорщики, окончившие Александровское военное училище в Москве. Сзади слева направо: Готхард, Свирчевская, Кочергина; впереди: Заборская, Реформатская и Виденек".

Женский батальон смерти

Работа с фондами Российского государственного военно-исторического архива позволила прояснить некоторые биографические сведения о героинях снимка. Как выяснилось, все девушки летом 1917 г. были зачислены доброволицами в Московский женский батальон смерти, а осенью окончили московское Александровское военное училище в составе единственного в своем роде "женского" выпуска. В архивном фонде батальона сохранились не только их биографические данные, но и некоторые документы.

Московский женский батальон смерти был сформирован в конце июня 1917 г. В приказе №2 от 28 июня 1917 г. оговаривалось, что "задача батальона - исключительно боевая". В революционном 1917 г., когда русская армия подверглась разложению и отказывалась воевать, стали создаваться отборные ударные части из добровольцев, стремившихся подать пример остальным.

Фактически это были штурмовые части, которые первыми шли в атаку и также носили название частей смерти. Под этим наименованием были созданы и женские батальоны смерти. Все девушки, запечатленные на фотографии, поступили в подразделение в первую неделю его формирования.

Бойцы женского "Батальона смерти".

День в батальоне был насыщенным. Согласно утвержденному распорядку: подъем в 6.30 утра, затем, после уборки и общей молитвы, начинались утренние занятия, с 11:30 до 14 часов были обед и послеобеденный отдых, с 14 до 17 часов проходили вечерние занятия. Отбой - в 22 ч. Доброволицы обучались маршу, поворотам, несению караулов, разведению часовых, отданию воинской чести, изучали устав внутренней и гарнизонной службы.

Приказом №23 от 19 июля была утверждена эмблема батальона: "на красном рукаве над обшлагом красный круг в 2 вершка в диаметре, в средине круга крест Андреевский и буква "М".

Кто они, герои снимка?

Сведения о девушках отрывочны.

Анна Александровна Виденек родилась в 1891 г. Она окончила Мариинское женское епархиальное училище в Москве. 4 июля 1917 г. была зачислена в Московский женский батальон смерти. Сохранилось несколько доверенностей прапорщику Виденек на получение защитного сукна для юнкеров Московского женского батальона смерти из Первого Московского вещевого склада.

Зинаида Иосифовна Готгарт (именно так пишется ее фамилия) родилась 27 февраля 1896 г. в мещанской семье. С 1906 г. училась в Москве, в частной женской гимназии В.В. Ломоносовой, а с 1908 г., с 3-го класса, - в Тверской женской Мариинской гимназии, которую окончила в 1913 г.

В архивном деле хранится удостоверение Готгарт, в котором сообщается, что она, дочь механика, "состоит на службе в Автомобильном отделе Всероссийского Земского Союза в должности шофера". Указанный автомобильный отдел и школа при нем, в которые охотно принимали женщин, были открыты в начале 1915 г. Зинаида Иосифовна была зачислена в Московский женский батальон в июле 1917 г.

Надежда Николаевна Заборская - дочь почетного гражданина Николая Павловича Заборского, преподавателя Красносельского 2-го мужского городского училища в Москве и автора детских произведений.

Окончила 2-ю Московскую женскую гимназию, работала учительницей вместе с отцом. Видимо, в период летних каникул она приняла решение поступить в женский батальон, куда и была зачислена 1 июля 1917 г.

Зинаида Готгарт (сидит справа) и Надежда Заборская (стоит) в Крыму. 1920 г.

Антонина Михайловна Кочергина родилась в 1893 г. Окончила Московскую женскую гимназию В.И. Гельбиг на Большой Ордынке. В 1912-1917 гг. она состояла на службе в канцелярии Съезда мировых судей в Москве. В справке отмечено:

"Ни в чем предосудительном замечена не была и служебные обязанности свои исполняет добросовестно".

В Московский женский батальон смерти она была зачислена одной из первых, 28 июня 1917 г.

Зинаида Николаевна Реформатская родилась в 1894 г. Окончила Курмышскую женскую гимназию и была зачислена в Московский женский батальон смерти 1 июля 1917 г.

Зинаида Венедиктовна Свирчевская родилась в 1894 г. Окончила Костромскую женскую гимназию. Зачислена в Московский женский батальон смерти 28 июня 1917 г.

Когда снимались?

Согласно рапорту наблюдающего за батальоном от 4 июля 1917 г. в нем почти сразу появились желающие поступить в Александровское военное училище. В прилагаемом к рапорту списке указаны четыре девушки, запечатленные на фотоснимке: А. Кочергина, З. Реформатская, З. Свирчевская и А. Виденек, а в сентябрьском документе об отпуске для юнкеров батальона, находящихся при Александровском военном училище, в виду предстоящего производства в офицеры, содержатся фамилии уже всех шестерых девушек с фотографии.

Можно предположить, что фотография была сделана во второй половине сентября - начале октября 1917 г., после окончания училища. Девушки хотели запечатлеть себя в новой форме с погонами прапорщиков. На момент съемки самой старшей из них, Анне Виденек, исполнилось 26 лет, Антонине Кочергиной - 24 года, двум Зинаидам - Реформатской и Свирчевской - было по 23 года, третьей - Готгарт - на два года меньше.

Все они стали свидетельницами октябрьских событий 1917 г. в Москве. Затем выехали на Дон, где вступили в Добровольческую армию и принимали участие в Первом Кубанском "Ледяном" походе. Полковник С.Н. Ряснянский вспоминал, что осенью 1917 г. несколько девушек прапорщиков прибыли на Дон и принципиально отказались работать сестрами милосердия, и потому были прикомандированы к разведывательному отделению.

Выезжая на Украину для получения секретной информации, Ряснянский посылал в Добровольческую армию донесения со служившими у него в разведывательном отделении прапорщиками Свирчевской, Заборской, Готгарт и Кочергиной. Он отмечал, что "женщинам было легче перебираться из Украины на Дон, а кроме того, они были преданными и верными людьми и в достаточной степени ловкими".

Как сложились их судьбы?

Зинаида Свирчевская была расстреляна 23 сентября 1919 г., после ареста в Москве, где она выполняла разведзадание.

Зинаида Готгарт воевала всю Гражданскую войну, имела Знак отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода №81. В 1920 г. она продолжала службу у белых, имела чин подпоручика 2-й батареи 1-го Дроздовского артиллерийского дивизиона. Эмигрировала в Королевство сербов, хорватов и словенцев, а в 1928 г. покончила там жизнь самоубийством (застрелилась).

Надежда Заборская служила у белых на Юге России в чине подпоручика. Была награждена Знаком отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода №2578. Эмигрировала в Королевство сербов, хорватов и словенцев, а затем в Парагвай. Вышла замуж за участника Белого движения штабс-капитана В.А. Башмакова (1884-1936).

17 февраля 1936 г. он попал в перестрелку на одной из улиц в городе Асунсьоне и был смертельно ранен. Надежда Николаевна, по-видимому, не выдержала этого удара и застрелилась. Похоронена на русском кладбище Реколета в Асунсьоне.

Зинаида Реформатская служила в Добровольческой армии в Партизанском полку генерала Алексеева. Была женой полковника В.П. Вертоградского, помощника командира этого же полка по хозяйственной части, который погиб во время десанта белых на Кубань в августе 1920 г. Реформатская была несколько раз ранена.

Эмигрировала в США. По второму мужу - Кальфа. Умерла 16 декабря 1968 г. в Эль Пасо (США)21, дожив до 74 лет.

Об Антонине Кочергиной известно, что ей удалось эмигрировать. После замужества она поменяла фамилию и стала Щукиной22. Однако дальнейшая ее судьба, как и участь Анны Виденек, остаются неизвестными.

Сохранилось стихотворение Надежды Николаевны Заборской, посвященное ее подругам по Александровскому военному училищу:

Вам, своей Родине жизни отдавшим,

Скромный венок незабудок сплету,

Спите спокойно в обителях ваших,

Вечную память я вам пропою.

Спите спокойно, вы, девушки-воины,

Мир вам теперь не нарушит никто!

Уж не услышать насмешки вам новенькой,

Да и смеяться осмелится ль кто?

Спите, вы, смелые, спите спокойно,

Родине жизнь не смешно подарить.

Бросила меч свой толпа зачумленная,

Вы его взяли, чтоб Русь защитить...

Вы не щадили ни силы, ни младости,

Вы наравне лишь с немногими шли.

И силу духа, и вашу выносливость

Знавшие вас отрицать не могли.

Все, кто вас знает, помолится с нами.

Вспомнят: не раз их бодрили порой.

Кто же не знает, почувствуют сами,

Что заслужили вы вечный покой...