Обнародованы пророчества Нострадамуса на 2024 год: что ждет человечество

Французский алхимик и астролог Нострадамус, по мнению интерпретаторов, предсказал события более чем на 20 веков вперед. Некоторые из его пророчеств касаются России. Нострадамус предрекал стране успех во многих направлениях в 2024 году. Однако человечество ожидают серьезные потрясения.

«Нашей стране пророк предсказал укрепление связей с другими государствами, поддержку союзников и обнаружение новых важных ресурсов или новые открытия (изобретения), которые привлекут внимание всего мира», – сообщает «ДОН 24».

Интерпретаторы полагают, что Нострадамус предсказал экологические катастрофы на текущий год. Планету может ожидать подъем уровня Мирового океана. Также возможны сильные землетрясения.

Однако у провидца были и другие утверждения по поводу судьбы планеты в 2024 году. Астролог считал, что Россию ждет «танец с судьбой». Однако, что могут значить эти слова, до сих пор остается загадкой.