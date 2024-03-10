Избегайте красивых женщин: народные приметы на 11 марта
Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского. В народе отмечается день Порфирия Позднего.
Что не следует делать в грядущий понедельник?
- Мужчинам следует избегать красивых женщин. Предки считали, что в девушку может вселиться кикимора, которая влюбит в себя молодого человека, заманит в лес и убьёт;
- Плевать в воду — это может привести к вечной немоте;
- Шуметь 11 марта. В противном случае можно отпугнуть деньги или любовь;
- Стричься — волосы начнут выпадать;
- Давать в долг — самому придётся три года просить взаймы или подаяния;
- Чревоугодничать, баловаться излишками еды, деликатесами — к болезни;
- Ругаться, устраивать ссоры — впоследствии с этим человеком будет сложно помириться, обида останется надолго.
Приметы погоды:
- Если в этот день бушует метель, то сугробы скоро начнут таять;
- Если снег уже сошёл — жди новых морозов;
- Глухой колокольный звон сулит хорошую погоду;
- Воробьи в стаи собираются — скоро выйдет солнце.