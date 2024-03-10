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Избегайте красивых женщин: народные приметы на 11 марта

Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского. В народе отмечается день Порфирия Позднего.

Избегайте красивых женщин: народные приметы на 11 марта
© Архив «Клопс»

Что не следует делать в грядущий понедельник?

  • Мужчинам следует избегать красивых женщин. Предки считали, что в девушку может вселиться кикимора, которая влюбит в себя молодого человека, заманит в лес и убьёт;
  • Плевать в воду — это может привести к вечной немоте;
  • Шуметь 11 марта. В противном случае можно отпугнуть деньги или любовь;
  • Стричься — волосы начнут выпадать;
  • Давать в долг — самому придётся три года просить взаймы или подаяния;
  • Чревоугодничать, баловаться излишками еды, деликатесами — к болезни;
  • Ругаться, устраивать ссоры — впоследствии с этим человеком будет сложно помириться, обида останется надолго.

Приметы погоды:

  • Если в этот день бушует метель, то сугробы скоро начнут таять;
  • Если снег уже сошёл — жди новых морозов;
  • Глухой колокольный звон сулит хорошую погоду;
  • Воробьи в стаи собираются — скоро выйдет солнце.
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