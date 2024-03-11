Парень заглянул в телефон матери и поймал ее на крупном обмане

Парень рассказал на развлекательном портале Reddit, что заглянул в телефон матери, поймал ее на крупном обмане и серьезно с ней поссорился. Большинство комментаторов поддержали молодого человека.

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По словам 17-летнего парня, они с матерью регулярно ссорятся. Он пояснил, что зачастую конфликты возникают из-за его будущего, так как мать считает, что ему не нужно получать высшее образование, а сын с ней не согласен.

«При этом дело никогда не было в деньгах, она просто считает, что у меня не тот склад характера для учебы в колледже», — добавил рассказчик.

Автор поста также уточнил, что какое-то время назад лишился доступа к своей электронной почте и просматривал адресованные ему письма через аккаунт матери, поскольку на его почте была настроена переадресация. Однако затем мать перестала позволять ему просматривать почту через свой профиль, аргументируя это тем, что ему якобы не поступало никаких посланий.

Недавно молодой человек вопреки словам матери зашел в ее почту, пока она была в ванной. Там он обнаружил письмо от университета об одобрении его поступления.

«Я годами мечтал поступить в этот университет и оказалось, что мне удалось получить стипендию (она не покрывает всю стоимость, но значительную часть). С учетом этого оставшуюся часть я мог бы оплачивать сам», — раскрыл автор публикации.

Парень выразил уверенность в том, что мать прятала от него письмо.

Узнав о письме, он сильно накричал на родительницу, заявив, что она — худшее, что произошло с ним в жизни, а также пообещал уехать учиться в этот колледж и прекратить с ней общение. В итоге мать сама перестала с ним разговаривать и посетила психотерапевта. Молодой человек спросил у пользователей портала, мог ли он своими словами нанести ей психологическую травму.

«Вы тут не виноваты. Кажется, что вы вели себя достаточно зрело в этой ситуации, а потом она взяла и спрятала от вас письмо, способное изменить вашу жизнь», «Вы не сделали ничего такого, чего она бы не заслужила», «Я сама мать студента и хочу сказать, что ваша мать совершила постыдный поступок», — обратились к рассказчику комментаторы.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что просмотрел видео на канале дочери-блогерши и неприятно удивился. Он заявил, что потребовал от нее удалить канал.