Зачем на Порфирия кормить рыбой трехцветную кошку

По народному календарю сегодня Порфирьев день. Если с утра землю накроет туман, значит, приближается непогода. Воркующие голуби предсказывают скорое потепление. А чистое небо и ясные звезды сулят частые грозы на протяжении всего лета.

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Наши предки считали, что 11 марта в красивых девушек может вселяться кикимора. Злой дух поселяется в избах и всячески вредит хозяевам и пугает их. А если парень заведет дружбу с красоткой, в которой живет кикимора, то ждет его большое несчастье. Чтобы доказать окружающим свою принадлежность к людям и отсутствие нечисти внутри, с самого утра девушки мазали лица сажей и так ходили целый день.

Мужчины на Порфирия отправлялись на рыбалку. Весной припасы подходили к концу, поэтому хороший улов был очень важен. Считалось, что 11 марта рыба клюет даже там, где в другое время не водится. А для закрепления успеха и удачи во всех делах рыбак должен был первую пойманную рыбку отдать трехцветной кошке.

В этот день запрещалось:

показывать другим людям свои украшения с камнями – в них вселится нечистая сила и будет вредить хозяину,

плевать в реку – можно онеметь,

знакомиться с девушками – можно встретить кикимору, которая отберет все силы,

брать в руки веревку – в роду будут самоубийцы,

сажать вербу – к несчастью.

Именины сегодня празднуют Анна, Иван, Петр, Сергей.

В это день родились: