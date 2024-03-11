Приметы и поверья на 11 марта: что нельзя делать в день Прокопа Перезимнего

По народному календарю, 11 марта отмечается день Прокопа Перезимнего. С этого времени обычно наступала настоящая весна, таял снег и начиналась распутица.

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В народе об этом дне существовало немало поговорок. Крестьяне, например, говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит», «На Прокопа снег лежал, потом в речку убежал». В старину в этот день наблюдали за вербой. Если почки на ней начинали распускаться с макушки, то в этом году засевать поля можно было пораньше. Если же верба пушилась с нижних ветвей, ждали хорошего второго посева. Также в этот день было принято подкармливать вернувшихся из теплых стран птиц и наводить порядок в домах, чтобы привлечь в жилище позитивную энергию.

На Прокопа не разрешалось отправляться в дальнюю дорогу. По поверью, путешественников ждали непредвиденные препятствия и бедствия, которые могли помешать возвращению домой. Также в этот день не приглашали гостей. Считалось, что они могли нарушить семейное благополучие. Запрещалось ссориться, ругаться, конфликтовать друг с другом, иначе семейные связи испортятся на долгое время. Кроме того, нельзя было кричать и издавать громкие звуки, чтобы не отпугнуть достаток и счастье. А еще предки старались не смотреть в окна после заката, дабы не привлечь в дом нечистую силу. Чтобы отпугнуть ее, окна занавешивали плотными занавесками.

Согласно приметам, если 11 марта дует южный ветер – лето будет теплым. Грачи летят на гнезда – к богатому урожаю. Воробьи сбиваются в стайки – к сухой и теплой погоде. Голуби прячутся под крышу – к похолоданию. Снег пошел – к затяжным летним дождям. Утренний туман – к ненастью.