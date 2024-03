Катастрофы местного масштаба: почему взрываются киты

Киты, как это ни печально, иногда оказываются на берегу. Ученые подсчитали, что за год около 2000 особей разных видов оказываются на пляжах в разных местах планеты и погибают. Причин у этого явления очень много. Животное может испугаться хищников, пострадать из-за столкновения с судном, заболеть, потерять координацию из-за шума корабельных сонаров.

Но, что бы ни стало причиной гибели кита, с его огромной тушей нужно что-то делать, пока она не стала источником смрада и рассадником бактерий.

В том случае, если слой песка на пляже позволяет выкапывать котлованы, тушу кита разрезают на несколько частей и закапывают на месте. Но если песка недостаточно, то для утилизации тушу морского гиганта нужно забрать с берега и отвезти в подходящее для этого место.

Как ротозейство может выйти толпе боком

Именно таким способом решили избавиться от мертвого кита на берегу власти тайваньского города Тайнань в 2004 году. Мертвый кашалот, которого выбросило море на берег, был настолько внушительного размера, что для его погрузки на платформу грузового автомобиля понадобились 2 подъемных крана, 50 рабочих и 13 часов.

Кашалота планировали не просто убрать с глаз долой, а отвезти к биологам для того, чтобы можно было определить причину гибели животного. Для горожан многочасовая возня с дохлым китом превратилась в бесплатное шоу. Вокруг места проведения погрузочных работ собралась толпа зевак и торговцев, предлагающих на скорую руку перекусить.

Когда кита, наконец, погрузили и начали везти через центр города, толпа зрителей неотрывно следовала за ним. На одной из узких центральных улиц произошло непредвиденное — туша кита с оглушительным треском взорвалась, окатив дома, автомобили, тротуар и присутствующих зловонной жижей, кровью и кусками внутренностей.

Позже выяснилось, что бедолага погиб от травмы позвоночника, которую, скорее всего, получил при столкновении с большим судном. Процесс гниения начался в месте удара еще при жизни кашалота, поэтому на берегу он максимально быстро дошел до необходимой кондиции, заполнившись газами.

Эндогенный взрыв кита — это совсем не экстраординарное явление. Китобои отлично знают об этом и поэтому перед транспортировкой протыкают тушу в определенных местах, чтобы выпустить газ. Игнорируя это правило можно серьезно пострадать, так как при взрыве некоторые ее фрагменты летят со скоростью 70 км/час и могут оказаться в 50 метрах от места взрыва туши.

Образчик человеческой глупости и бытового сюрреализма

Но самые большие проблемы возникают не при самопроизвольном взрыве кита, а когда за это дело с огоньком берется человек. Наиболее неприятный случай глупости и халатности произошел в небольшом городке Флоренс, в штате Орегон, в 1970 году. 9 ноября шторм выбросил на берег гигантского кашалота, длина которого составляла 14 метров, а вес около 7 тонн.

Местная полиция, в компетенцию которой входило решение этой серьезной проблемы, решила убрать труп животного при помощи взрыва. Копы проконсультировались по телефону с представителями Военно-морского флота США и решили, что самостоятельно справятся с возложенной на них деликатной миссией.

Ответственным за подрыв туши кита назначили инженера Джорджа Торнтона, который решил взять взрывчатки побольше, чтобы кита наверняка разорвало в клочья. Перед операцией он красовался перед камерами местных тележурналистов и охотно давал интервью.

Я уверен, что это сработает. Единственное, чего мы не знаем — сколько именно понадобится динамита, чтобы разрушить полностью эту тушу, чтобы чайки и другие животные потом подъели останки.

Торнтон переживал, что если взрывчатки окажется слишком мало, придется устраивать еще взрывы, что обернется дополнительными хлопотами. Поэтому динамит был взят с запасом — на берег привезли целых 450 кг опасного вещества.

Инженер распорядился, чтобы динамитные шашки размещали только с одной стороны туши, предполагая, что в этом случае ошметки кашалота улетят в море. Посмотреть на взрыв собрались 75 человек, которых полиция отогнала подальше от туши и заставила подняться на дюны.

Самый умный из зрителей, Уолт Уменхофер, решил держаться подальше от эпицентра и остался на дороге, возле своего новенького автомобиля Oldsmobile 88 Regency, который он только что купил на распродаже. Все в округе говорили про мертвого гиганта на пляже, поэтому слоганом акции автосалона было Get a Whale of a Deal on a New Oldsmobile, то есть «Получи скидку размером с кита на новый Олдсмобиль».

Уменхофер служил в армии и прошел Вторую мировую, поэтому хорошо знал разрушительную силу динамита и чем чреваты ошибки в расчетах. Он специально подходил к Торнтону, чтобы попросит его еще раз пересчитать вес динамита, но тот только отмахнулся.

12 ноября 1970 года, спустя три дня после появления туши на берегу, ее взорвали без малого полутонной отборного американского динамита. То, что Торнтон погорячился, стало ясно уже через секунду после взрыва, когда на городок Флоренс выпал дождь из крови и мяса мертвого кашалота. Куски морского млекопитающего бомбардировали дома, автомобили и людей, падая просто с неба. Один из кусков прилетел в авто Уменхофера, хотя тот держался максимально далеко от места событий.

Разбитое авто Уменхофера

Когда дым и тучи песка рассеялись, стало ясно, что большая часть тела кита так и осталась лежать на берегу. Чайки, на которых так рассчитывал Торнтон, так и не появились. Несмотря на очевидную неудачу, инженер не считал свою миссию провальной.

Спустя 25 лет, в одном из интервью, Джордж имел наглость рассказывать прессе, что все прошло как по маслу, а историю с дождем из потрохов и крови придумали охочие до сенсаций журналисты. Инженер департамента предпочитал не рассказывать о том, по какой причине его перевели в 1970 году в другой город.

В 1979 году на пляж города море снова выбросило гиганта, но в этот раз судьбу решили не искушать и тушу просто сожгли. Но кое-где взрывы продолжают использовать для разделки крупных экземпляров китообразных. Правда, делают это не на берегу, а отбуксировав мертвое животное далеко в открытое море.