Секретная миссия: зачем англичане в 1941 году сделали линкор из дерева

Начало Второй мировой войны сложилось неудачно для британского флота. В списке потерь – три линкора и два линейных крейсера, которые были необходимы для защиты конвоев. Чтобы восстановить баланс сил, англичане нашли нестандартное решение – подменили боевой корабль фейковым.

© Wikimedia Commons // HMS Centurion, замаскированный под HMS Anson

Маскировка под грозный линкор

Весной 1941 года в Портсмуте британский флот провел секретную операцию. Дредноут «Центурион» – ветеран Первой мировой войны, разоруженный полтора десятка лет назад, – в короткий срок превратили в копию строящегося новейшего линкора «Энсон». Для этого на верхней палубе установили башни с орудиями главного калибра, надстройки и авиационный ангар, оснастили дредноут зенитной артиллерией. Двойник походил на оригинал. Разница была в том, что стрелять на «Центурионе» могли только зенитки, а крупнокалиберные пушки и башни являлись макетами, выполненными из дерева и брезента.

Водоизмещение настоящего «Энсона» было более чем в полтора раза больше, соответственно, отличались и размеры. Впрочем, в открытом море разобраться в таких деталях мог разве что опытный моряк, да и то с близкого расстояния.

К 26 апреля переделка «Центуриона» завершилась, и его отправили вокруг Африки в Индийский океан. По сравнению с Атлантикой здесь было относительно спокойно. Правда, периодически наведывались германские вспомогательные крейсеры, а в Красном море действовала итальянская флотилия.

Фейковый линкор должен был самим фактом присутствия в Индийском океане устрашать врага. Одновременно на него возлагались функции корабля ПВО при проводке конвоев или во время нахождения в базе.

От дредноута до мишени

За годы прежней службы «Центурион» не вписал героических страниц в историю британского флота. Построили дредноут в 1913-м. Водоизмещение – 25.830 т, скорость хода – 22,9 узла, вооружение – десять 343-мм и шестнадцать 102-мм орудий, три торпедных аппарата. Дальность плавания на полном ходу – 3805 миль, на экономичном 10-узловом ходу – 6310 миль.

Для своего времени это был сильный корабль – с мощной артиллерией и хорошим бронированием. Однако показать себя в деле «Центуриону» не удалось. Единственный значимый эпизод – участие в Ютландском сражении 31 мая – 1 июня 1916 года. Линкор произвел четыре залпа из орудий главного калибра по немецкому линейному крейсеру «Лютцов». В общей сложности выпустил 19 снарядов, но попаданий не добился.

С 1919-го «Центурион» находился в составе 4-й эскадры линейных кораблей Средиземноморского флота, действовал в Чёрном море, поддерживая интервенцию Антанты против Советской Республики. В 1924-м его вывели в резерв, а два года спустя переоборудовали в радиоуправляемый корабль-цель. Для этого демонтировали все вооружение, усилили бронирование в ключевых местах, а часть отсеков заполнили пробкой, повысив таким образом живучесть.

© Wikimedia Commons // Корабль-цель HMS Centurion под огнем, 1934

Управление огромным «дроном» осуществлялось с эсминца «Сикари». Получая радиосигналы, дредноут был способен в определенных пределах менять скорость и курс, выставлять дымовую завесу. Начиная с 1927 года, «Центурион» являлся, что называется, штатным участником многих маневров британского флота.

Хотя корабль регулярно обстреливали и бомбили, критических повреждений он не получил, сохранив к началу 1940-х прочный корпус и надежную главную силовую установку. В первый период Второй мировой войны бывший дредноут какое-то время использовали в качестве плавмастерской и казармы. Ну а потом ветерана отрядили для выполнения специальных операций за тысячи миль от метрополии.

Индийская кампания

Срок службы фейкового линкора мог оказаться очень коротким. В июне 1941 года, после того как настоящий «Энсон» вступил в строй, командование было готово принести «Центурион» в жертву. Возникла дерзкая идея использовать старый корабль в качестве брандера, затопив на входе в порт Триполи, через который шло снабжение немецких и итальянских войск в Северной Африке.

В первых числах июля «Центурион» отправился в свой последний, как считалось, поход. В середине месяца он достиг Большого Горького озера в Суэцком канале, но операцию по блокированию Триполи отменили, и «помилованный» корабль лег на обратный курс.

При переходе в Индийском океане он попал в тайфун и получил ряд повреждений. В частности, за борт была смыта одна из носовых фальшивых башен главного калибра. 27 августа 1941 года потрепанный штормом «Центурион» бросил якорь в индийском порту Бомбей. Здесь был проведен ремонт – прежде всего восстановили макет артиллерийской башни, а также усилили зенитное вооружение.

В период с 31 марта по 10 апреля 1942 года авианосное соединение японского флота совершило дерзкий рейд в Индийский океан, потопив 28 торговых судов и семь боевых кораблей союзников. Присутствие у берегов Индии замаскированного под «Энсон» «Центуриона» их не остановило.

Спецзадание в Александрии

Британское адмиралтейство вскоре поставило перед фейковым линкором другую задачу. 19 мая 1942 года он покинул Бомбей и взял курс к Суэцкому каналу, чтобы войти в состав охранения конвоя, следовавшего из Александрии на Мальту.

К тому моменту на Средиземном море для англичан сложилась крайне тяжелая ситуация. Флот понес большие потери – как боевых кораблей, так и транспортных судов. Единственным боеспособным линкором на театре военных действий оставался «Малайя», базировавшийся в Гибралтаре.

Стоявшие в Александрии линкоры «Куин Элизабет» и «Вэлиент» 18 декабря 1941-го получили серьезные повреждения в результате диверсии итальянских боевых пловцов. Частичный ремонт для восстановления мореходности, включая докование, продолжался полгода. Для капитального же ремонта «Куин Элизабет» ушла в США, а «Вэлиент» – в Дурбан (Южная Африка). И «Центурион», изображавший грозного «Энсона», должен был вводить в заблуждение итальянский флот, который в противном случае мог захватить господство в Средиземном море.

Испытания на «бомбовой аллее»

13 июня 1942 года корабль присоединился к конвою MW-11, следовавшему из Александрии, Порт-Саида и Хайфы на остров Мальта. В конвой вошли девять торговых и три вспомогательных судна. В охранении – семь легких крейсеров, 17 эсминцев, несколько корветов и тральщиков. Дальнее прикрытие осуществляла завеса из девяти подводных лодок.

Серьезный минус MW-11 – отсутствие линейных кораблей (фейковый «Центурион» не в счет) и авианосцев. Конвою предстояло пройти через «бомбовую аллею» между Критом и Ливией, где базировались немецкие и итальянские бомбардировщики и торпедоносцы. Британская же авиация могла обеспечить прикрытие с воздуха на ограниченном участке пути с аэродромов Египта и Мальты.

Итальянцы получили информацию о составе и датах выхода MW-11, расшифровав радиограмму американского военного атташе в Египте, отправленную в Вашингтон. Конвой был обнаружен и стал объектом ударов вражеской авиации, торпедных катеров и подводных лодок.

16 июня «Центурион» атаковали девять пикировщиков, он получил попадание авиабомбой в носовую часть. Бомба пробила палубу, борт и взорвалась в районе ватерлинии. Обошлось без потерь среди экипажа. В ответ зенитчики корабля сбили один Ju-87.

Между тем командир MW-11 получил сообщение, что из порта Таранто на перехват вышло соединение итальянского флота – два линкора, два тяжелых и два легких крейсера, 12 эсминцев. Британские бомбардировщики и торпедоносцы атаковали вражеские корабли, повредив линкор «Литорио» и тяжелый крейсер, который позднее добила субмарина.

В итоге итальянцы повернули назад, но и английский конвой, понесший серьезные потери (два транспорта и пять боевых кораблей пошли на дно), не дошел до Мальты. Уцелевшие транспорты и корабли охранения MW-11 вернулись в Александрию.

Туда же благополучно пришел и «Центурион». Повреждения, полученные в бою, устранили, а зенитное вооружение в очередной раз усилили. Теперь оно состояло из четырех 40-мм, семнадцати 20-мм и четырех 76-мм зенитных орудий.

Билет в Нормандию

В смертельно опасных рейдах по «бомбовой аллее» корабль в дальнейшем не участвовал. С конца июня 1942-го и до весны 1944 года «Центурион» находился на рейде Порт-Саида у северного входа в Суэцкий канал, где выполнял роль плавучей зенитной батареи.

В конце своей службы корабль вернулся в Англию, чтобы принять участие в знаменитом «Дне Д» – высадке союзников в Нормандии. На этот раз британские адмиралы выписали «Центуриону» билет в один конец. Старый дредноут отправили к французскому берегу с единственной задачей – ему предстояло стать частью волнолома для искусственной гавани Малберри. Ее решено было построить, чтобы осуществлять снабжение английских и американский войск.

9 июня 1944 года обреченный корабль потопила немецкая береговая артиллерия. Экипаж – нескольких десятков моряков – потерь не понес. Так в более чем 30-летней истории «Центуриона» была поставлена точка.