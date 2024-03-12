Пирсинг эпохи неолита: зачем древние прокалывали губы

Доисторические украшения из камня и вулканического стекла представляют собой самые древние убедительные доказательства существования пирсинга, сообщает IflScience. Научная статья вышла в Antiquity. Обнаруженные в могилах неолитического поселения в Тюркие, аксессуары возрастом 11 000 лет, вероятно, были связаны с ритуалами достижения совершеннолетия: молодым людям протыкали кожу, что символизировало переход от детства к зрелости.

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Предыдущие находки намекали на декоративную перфорацию тела, датируемую по меньшей мере 12 000 лет назад, однако новое открытие представляет собой самый ранний подтвержденный пирсинг.

«Мы знали, что в эпоху неолита существовали артефакты, похожие на серьги, они были найдены во многих местах», — объяснила автор исследования доктор Эмма Байсал в своем заявлении по электронной почте.

Baysal et al./Antiquity 2024

Предметы были найдены на стоянке каменного века Бончуклу-Тарла, которая относится к докерамическому неолиту. Украшения были обнаружены вокруг ушей и ртов скелетов, захороненных на этом месте, что указывает на то, что они определенно использовались в качестве пирсинга.

Всего авторы исследования обнаружили 106 предметов, явно предназначенных для этой цели. В основном украшения делались из известняка, речной гальки или обсидиана и имели диаметр 7 миллиметров. Было идентифицировано семь различных типов пирсинга, некоторые из которых были обнаружены в ушных проходах скелетов или вокруг них. Другие — в области шеи или грудной клетки, рядом с подбородком, что указывает на то, что их носили в губе. Еще одним доказательством использования украшений в губах стал артефакт, найденный в ротовой полости скелета. Остеологический анализ выявил особый характер износа нижних резцов этого человека, который не связан с питанием и, вероятно, был вызван постоянным контактом с камнем под нижней губой.