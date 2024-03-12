Брат принцессы Дианы рассказал о насилии в частной школе-интернате

Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, рассказал о насилии в британской школе-интернате, где он учился. Он заявил, что пережил там удары перстнем по голове, избиение крикетными бутсами с металлическими шипами и сексуальное насилие со стороны смотрителя.

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Школа Мейдвелл-холл находится в сельской местности в двух часах езды от Лондона, ее ученики – дети представителей высших слоев британского общества. Она представляет собой старинную усадьбу с домом постройки XVII века. В частное заведение для мальчиков Спенсер попал в восьмилетнем возрасте в 1972 году, всего на тот момент там жило около 75 мальчиков. Он прожил там до 13 лет.

По словам мужчины, школьники были в ней как заключенные и «стали жертвами худших инстинктов очень плохих людей». Мальчиков регулярно избивали палками за мелкие проступки, нередко в душевых можно было увидеть учеников со ссадинами и следами от ударов на ягодицах. Младший брат принцессы Дианы обвиняет в «культуре жестокости» покойного директора школы Джона Александра Гектора Порча, который руководил ей в то время.

«Директор, на мой взгляд, был педофилом и садистом. И он набирал в школу людей, которые либо соглашались с тем, что он делал, либо собирались молчать об этом», – сказал Спенсер.

По его словам, Порч заставлял мальчиков оголять ягодицы и ложиться к нему на колени для наказаний, и в это время трогал их за гениталии. При этом для воспитательной работы он выбирал школьников схожей внешности. Брат леди Ди рассказал о случаях избиения со стороны учителей-мужчин – один преподаватель бросил его через колено, другой избил по ягодицам бутсами с шипами, третий бил его перстнем по голове. А молодая смотрительница приходила к его кровати по ночам, целовала и прикасалась к интимным местам, когда ему было 11 лет. Спенсер добавил, что в школе детям внушали, что о насилии надо молчать.

Чарльз заявил, что мысли о пережитом в частной школе преследуют его почти 50 лет. Он решил написать книгу о жизни в интернате, так как несколько бывших учеников тоже поделились с ним своими тяжелыми воспоминаниями. А когда стал собирать материалы, узнал еще около двух десятков неприятных историй и от других людей, которые учились в Мейдвелл-холле в середине 1970-х.

Представители школы заявили, что заведение серьезно относится к обвинениям Спенсера и связалось с местным органом власти, отвечающим за защиту детей. Они призвали всех, кто столкнулся с травмирующим опытом, обратиться туда, пишет NBC News.

Чарльзу Спенсеру было два года, когда его мать развелась с отцом и покинула дом. Отец любил его, но был замкнутым, а Диана оберегала его и заботилась.

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