Какие праздники отмечают в России и мире 12 марта

В России и во всем мире в понедельник, 12 марта, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют Заигрыш, Всемирный день против киберцензуры и День посадки деревьев в Китае.

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Заигрыш

Второй день Масленой недели называется Заигрышем, на него собираются большими компаниями и устраивают настоящее веселье. Кроме того, считается, что именно на Заигрыше можно попытать счастья и поискать своего суженого или суженую.

На Заигрыш хозяйки пекут блины, они делают это для себя и своих гостей, а молодежь начинает бескрайнее веселье. Вторник Масленицы — время для уличных гуляний, когда все собираются большими компаниями и начинают веселить друг друга. На том месте (как правило, площади), где стоит чучело, устраивали массовые танцы и разного рода представления с песнями и хороводами. Самых болтливых жителей одевали в наряды Петрушки и Деда-зазывалы. Эти герои ходили по городу (деревне) и стучались в каждый дом, предлагая выйти на улицу и повеселиться. А если уж такие гости заглянули в дом, их надо было угостить и посадить за стол.

Всемирный день против киберцензуры

Извечная проблема, связанная с представлениями о свободе распространения информации и любыми попытками ограничения этой свободы была и остается одним из острых вопросов современного общества и предметом спора. Именно против подобного и выступили представители международной общественности, учредив 12 марта памятную дату — Всемирный день против киберцензуры. Активисты подчеркивали, что тотальный мониторинг сетей якобы привел к тому, что в тюрьмах оказались многие журналисты и активные пользователи интернета, открыто демонстрировавшие свое инакомыслие.

День посадки деревьев в Китае

Весенний праздник — День посадки деревьев — официальный праздник в Китае и Тайване. Ежегодно 12 марта, в день смерти выдающегося революционера Сунь Ятсена, в стране проводятся массовые посадки зеленых насаждений. Так, каждый дееспособный гражданин в возрасте от 11 до 60 лет должен посадить и вырастить от трех до пяти деревьев в год. Если посадить дерево по каким-либо причинам не удается, то необходимо выполнить работы эквивалентного объема: сеяние, культивация, прополка, обрезка деревьев и другие подобные виды работ.