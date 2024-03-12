День Прокопия Декаполита: зачем «слушать» землю и хоронить заячий хвост

День памяти святого Прокопия Перезимнего, или Декаполита, отмечают ежегодно 12 марта. Народно-христианский праздник связан со вступлением весны в свои законные права. Еще его называют Дорогорушитель – это сопряжено с активным таянием снега, очищением так называемого санного пути. День считается удачным для разного рода активностей – охоты, рыбалки. Также на Прокопия Перезимника существует множество примет.

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Кто такой Прокопий Перезимник

Прокопий был родом из Декаполиса (группа античных городов к востоку от Иорданской долины). При жизни он вел борьбу против иконоборчества. Отстранившись от всего мирского, святой ушел жить в монастырь, где все свое время посвящал молитвам и соблюдению поста. Среди монахов он прославился исключительной чистотой души и аскетическим образом жизни. По приказу Льва Исаврянина, который поддался еретическому убеждению, преподобный был заключен под стражу. И только после смерти правителя его освободили. Остаток своей жизни Прокопий Перезимний провел в монастыре, молясь и наставляя заблудших.

Приметы на день памяти Прокопия Декаполита

12 марта народ чтил поверья, связанные с дорогой. Перед поездкой люди «слушали» землю, шум означал возможные проблемы в пути. К дороге относились настороженно. Брошенные вещи, как правило, не поднимали. Предки верили, что беды и болезни старого владельца могут перейти к новому хозяину найденной вещи. С другой стороны, некоторые предметы все же могли сулить удачу, например, старый башмак. Однако его стоило прежде перебросить через голову.

Считалось, что Прокопий является покровителем охотников и рыбаков, поэтому приметы, связанные с животными, соблюдались строго. Если заяц перебежал дорогу, охотники возвращались домой, будучи уверенными, что добычи не будет. Если показалась собака – береги кошелек, иначе потеряешь деньги. Хвост первого добытого зайца закапывали, таким образом дом оберегали от нечистой силы. Если в баню забрел кот, ждали семейных скандалов.

На Перезимника предсказывали погоду. При появлении первых подснежников предки отправлялись на работу в поле. Яркое солнце и распустившаяся верба знаменовали урожайный год.

Существовали также разного рода запреты: на прием гостей, путешествия, ссоры и разговоры о семейном счастье. Махать вслед уезжающему считалось плохой приметой, мол, может не вернуться. Подарки в виде ножей или часов означали скорую разлуку. Супруги не вытирали руки одним полотенцем – это сулило скандалы в семье.