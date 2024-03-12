Как появилась обувь на каблуках и почему эта мода оказалась такой живучей

Сегодня обувь на каблуках носят для красоты и как дань современной моде. Но такой подход показался бы странным персидским конным воинам, жившим тысячу лет назад. А Людовик XIV был бы в ярости, ведь носить красные каблуки можно было только ему. Но как вообще людям пришло в голову сделать обувь на неустойчивой подставке, и почему эта мода оказалась такой живучей?

Каблуки как необходимость

История каблуков насчитывает много столетий. Но когда-то они имели вполне серьезное практическое значение. Ученые считают, что первые каблуки появились еще когда люди жили племенами и занимались охотой, собирательством и примитивным земледелием. Деревянная обувь с каблуками помогала приподнять ноги повыше и игнорировать грязь на поле или заболоченные участки в лесу.

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А вот в Древней Персии каблуки стали прерогативой воинов. Персы зацеплялись этой частью обуви за стремена, что позволяло им твердо сидеть в седле. Правда, каблуки у всадников были небольшими и при ходьбе им не мешали. Примерно с 10 века нашей эры воины Ближнего Востока и Центральной Азии поголовно пользовались каблуками. А вот женщинам это даже не приходило в голову. На Руси сапоги с этой деталью появились вместе с монголо-татарами и неплохо прижились.

В Средние века мода на приподнятую над землей обувь пришла в Европу. С каблуками особо не мудрили — просто изготавливали башмаки и сандалии на деревянной платформе. Для городов, где улицы заменяли сточные канавы, это было очень полезное изобретение.

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Также выходили из положения в Японии. Деревянные сандалии гэта имели высокую сплошную подошву или две поперечные планки. Эта обувь держалась на ноге за счет перемычки между пальцами. Чтобы передвигаться в гэта, нужна была определенная сноровка. Но благодаря им японки приобретали легкую скользящую походку, которая так поражала европейцев.

Наша дама выше всех!

В 15 веке обувь на высокой платформе — чопины, носили венецианские женщины. Нет, в городе на воде не было грязи. Таким способом аристократки хотели показать свое превосходство и возвыситься над толпой. Простолюдинкам, которые весь день проводили на ногах, такая обувь точно не подходила.

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Высота чопинов иногда достигала 60 см и дамы не могли перемещаться в них по брусчатке без поддержки супруга или слуги. Нередки были и случаи падения с травмами. Но ради демонстрации своей исключительности знатные женщины терпели и это. Это вам ничего не напоминает?

Моду на высокую обувь французскому двору привила королева Екатерина Медичи, итальянка по происхождению. Первый ее выход на каблуках состоялся во время церемонии венчания и он не прошел незамеченным. Говорят, что дело было совсем не в красоте, а в том, что королева была коротышкой. Но мода на каблуки тогда Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru не стала повальной. Француженки ее не поняли и высокие туфли быстро забросили.

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В 17 веке в Европе стало популярно все восточное. Именно поэтому и пробил звездный час обуви на каблуках, правда, мужской. Французские аристократы высоко оценили персидские сапоги и туфли. Азиатский фасон был несколько изменен, но ездить верхом в модных сапогах все равно было удобно. Сам король-солнце Людовик XIV был в восторге от этой обуви и настаивал, чтобы ее носили все придворные. Этот монарх вообще был большой затейник и в итоге совершенно разорил Францию.

Носить обувь на каблуке могла только знать. Простым людям это было строго запрещено. Были особые правила и для аристократов. Например, красные каблуки мог себе позволить только король и особо приближенные к нему. Людовик сам определял, кто достоин такого знака отличия, а кто обречен ходить с зелеными или синими. Чуть позднее, глядя на придворных кавалеров, начали заказывать обувь на каблуках и высокородные дамы.

Его величество каблук: рокеры, битники и просто ковбои

Еще при дворе короля Луи в 17 веке ввели правило, что широкие каблуки для мужчин, а тонкие для женщин. Сохраняется эта тенденция и по сей день, хотя бывают и исключения. В разные времена отношения к этой детали обуви отличалось. В 1770-х годах ее считали вульгарной и приравнивали к кричащей косметике уличных девок. Вышли из моды и мужские каблуки — во Франции их судьбу решила революция.

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Так как Париж всегда был законодателем моды, интерес к высокой обуви пошел на спад во всей Европе. В первой половине 19 века о персидских сапогах для верховой езды вспомнили американские ковбои. Их обувь стала классической и сохранила свои черты до нашего времени. Кто не знает сейчас ковбойские сапоги!

Со временем обувь на каблуках начали носить в основном женщины. Но в творческих кругах тоже не хотели расставаться со стильным и функциональным элементом. Туфли с каблуками были частью костюма танцоров фламенко. Позднее их облюбовали джазмены, рокеры и прочие. Немало сделала для популяризации каблуков группа «Битлз». Поколение, выросшее в 60-70-х годах хорошо помнит эти ультрамодные и безумные фасоны.

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Среди женщин века каблуки, платформы и шпильки стали популярны с изобретением машин для шитья обуви. Это произошло в конце 19 века. С началом серийного производства позволить себе быть модной могли даже небогатые дамы. Во время Первой мировой войны и после нее наметился спад интереса к стильным штучкам, но потом все вернулось на круги своя.

После Второй мировой войны начался настоящий «каблучный бум», который с небольшими затишьями длится и сейчас. Хотя в последние годы и ощущается смещение интересов к практичности, шпильки и платформы далеки от полной сдачи позиций.