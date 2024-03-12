Женщина сделала ДНК-тест и узнала, что отец ей не родной

В США женщина решила сделать ДНК-тест и узнала, что отец, с которым она прожила 26 лет, не приходится ей родным, пишет NDTV.

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Как рассказала женщина, идея сделать ДНК-тест принадлежала ее матери. Она хотела сделать семейное генеалогическое древо, но когда дочь получила результат, узнала правду о своем отце.

«Результаты пришли через два дня. Со стороны моего отца не было никаких совпадений», — вспоминает американка.

Женщина решила обсудить этот вопрос с матерью. Она рассказала ей про результат теста и заметила на лице собеседницы странную ухмылку.

«Это была неловкая и тревожная ухмылка», — вспоминает дочь.

Мать призналась американке, что у нее были подозрения, что отец может оказаться другим человеком, с которым у нее был когда-то роман, но до последнего верила, что это не так. Супруг женщины пока не знает об открывшейся правде, а пользователи соцсетей предложили дочери пройти повторный тест, чтобы исключить ошибку.

Ранее ученые обнаружили абсурдные ошибки в ДНК-тестах некоторых собак.