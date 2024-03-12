Кем был святой Патрик, и как он стал символом веселого праздника

17 марта во всем мире отмечается День святого Патрика – веселый и хмельной национальный праздник ирландцев. Может поэтому он полюбился и в остальных уголках мира, включая и Россию. Тем более, что Патрик является и православным святым тоже. Но сам праздник существовал далеко не всегда, а историческая личность Патрика — одна из самых загадочных.

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О его жизни известно совсем немного и это при том, что он оставил после себя автобиографический труд «Исповеди». Но там больше рассуждений о грехах юности и их преодолении, а также споры с современниками. Так что почти все сведения носят легендарный характер. К тому же ученые подозревают, что его образ сложился из слияния как минимум, двух человек, как это случилось со святым Николаем. И тем не менее, существует версия, которой придерживается большинство историков и практически все ирландцы.

© wikipedia.org // Святой Патрик

Настоящее имя святого Патрика – Мэвин Суккат. Он был римским гражданином, жил на территории римской Британии, а родился между 373 и 390 годами. Его отец служил дьяконом, семья была христианской и вполне обеспеченной. Правда сам юноша рос полным балбесом и особого прилежания в обучении и христианской морали не проявил. Поэтому все историки отмечают, что и впоследствии его нельзя назвать большим грамотеем, хоть потом и пытался наверстать упущенное.

В шестнадцать лет его похищают то ли пираты, то ли просто разбойники и продают в рабство в Ирландию. В течение шести лет он был пастухом. Беда и одиночество пошли на пользу, Мэвин очень много молился, полагая, что рабство стало карой за неверие и аморальный образ жизни.

И вот однажды, как пишет сам Патрик в «Исповеди», к нему явился ангел и велел бежать из Ирландии. Дойдя до берега моря он с удивлением обнаружил там корабль, который следовал в Галлию. На нем и уплыл туда. Предполагается, что там, в современной Франции, он провел несколько лет изучая богословие. Был посвящен в священнический сан и получил новое имя – Патриций. Которое впоследствии стало произноситься как Патрик. Скорее всего из-за разного прочтения буквы «с» в слове Patricius – в латыни это «ц», а во многих языках читается как «к».

Видения с момента побега из рабства, по его собственному признанию, приходили к нему часто. Поэтому Патрик не удивился, когда в очередной раз пришел ангел и велел возвращаться в Ирландию и обратить в христианство тамошних кельтов. А также искоренить ересь, где она есть, и послужить наставником для правильных христиан.

Считается, что на остров он вернулся уже в сане епископа. Но кто и где его рукоположил неизвестно. Но тут нужно вспомнить, что «епископ» изначально имело смысл «руководитель общины», возможно именно так сан Патрика и надо воспринимать.

Но незадолго до него в Ирландии уже побывал один проповедник, папа Целестин I отправлял туда епископа Палладия. По одной из версий его миссия была неудачной, поэтому следом поехал Патрик. По другой – все было вполне успешно, но Палладий не успел завершить начатое.

Вот по этой причине и считается, что два миссионера и слились впоследствии в единый образ святого Патрика. Во всяком случае эта версия объясняет столь большой разброс дат смерти – от 461 до 492 года. Ирландский академик Томас ОРахилли предложил называть их «Патрик Старший» и «Патрик Младший».

Но это касается, скорее, ученых и буквоедов-зануд. А для всех остальных Патрик – это единое целое и человек, который творил чудеса легко и непринужденно. А соревноваться ему пришлось не с кем-нибудь, а самими друидами. Но знание ирландских обычаев способствовало распространению христианского учения.

Да и объяснял Патрик весьма доходчиво. Так понятие единства Святой Троицы он показывал на трилистнике клевера – три лепестка, а являются частью одного стебелька. Поэтому трилистник и стал символом Ирландии, а изумрудно-зеленый считается национальным цветом. К тому же он победил всех досаждавших местным змей – ну просто попросил их покинуть остров, и они послушались. Правда пришлось долго уговаривать одну старую и вредную гадюку, но вроде справился. И это факт – в Ирландии змей нет, хотя в соседних Англии и Уэльсе они водятся.

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А вот сам праздник возник не в Ирландии, а в Америке. Случилось это в середине XVIII века. Страна в то время находилось под владычеством Великобритании и ирландцы массово эмигрировали в заморские колонии. Но сильно скучали по родине. Вот и придумали себе праздник. Наверное, кто-то из священников подсуетился, поскольку 17 марта отмечали только в церковных кругах, да и то как рядовой праздник. В 1761 и 1762 годах в нескольких городах прошли парады, которые и стали потом традиционными – в Америке вообще парады любят и маршируют по любому поводу.

В самой Ирландии День Святого Патрика отметили лишь в 1903 году – ровно 120 лет назад. Тогда же этот день был объявлен национальным праздником и выходным днем. Это случилось еще до получения независимости и, надо полагать, было одной из форм протеста. А потому очень быстро набрал популярность как национальный символ. Ирония судьбы – ведь сам Патрик был британцем. Но стоит ли об этом вспоминать, когда есть повод весело провести время и помянуть святого почитаемого и в католическом, и в протестантском, и православном мире.