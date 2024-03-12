Технологии первобытных жителей Дальнего Востока на сотни тысяч лет опередили Европу

До сих пор считалось, что миллион лет назад самыми развитыми жителями Земли были представители ашельской культуры, жившие в Африке и позднее расселившиеся по югу Евразии. Одним из свидетельств их развития была сложная технология производства орудий труда. То есть существовали некие стандарты для каменных инструментов, устоявшиеся формы для предметов, с применением которых их изготавливали, прослеживаются технология и устойчивый навык при отборе камней для производства, их дроблении и расслаивании.

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Но сейчас Институт палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук сообщил, что обнаружил общество с подобным уровнем технического прогресса, жившее в то же время на территории современной КНР. И это переворачивает представление об уровне развития людей в этой части света.

Стоянка под названием Сендзяван была обнаружена в бассейне реки Нихэвань на севере Китая еще в 1984 году. Она не самая старая: древнейшие следы человека на территории страны датируются более чем двумя миллионами лет назад, а Сендзяван — примерно 1,1 млн лет. Но именно в этом районе деятельность древних людей была очень активной, и стоянка оказалась богата археологическими предметами.

Раскопки, проведенные в 2019 году, были не первыми в этом месте, но и они дали археологам 2000 каменных изделий и множество биологических останков. Среди артефактов найдены инструменты для изготовления и ремонта каменных орудий, а также заготовки разной степени завершенности: камни-нуклеусы, от которых предполагалось откалывать более мелкие фрагменты для орудий, и сами отщепы.

Сделав 3D-сканирование и проанализировав находки, ученые из Китая и других стран смогли восстановить технологию производства.

«В этом месте применялась технология, предусматривающая планирование, а также производство по установленным стандартам. Чтобы получать тонкие каменные отщепы с относительно плоской обратной стороной, древние люди смогли выполнить ряд подготовительных этапов: выбрать сырье, предварительно обработать камни до состояния нуклеусов (это более крупные фрагменты, от которых потом предполагается откалывать подходящие для орудий — прим. Ред.), а потом расслаивать камень, получая нужные отщепы», — поясняется в сообщении.

Некоторые фрагменты камня, полученные из нуклеусов, жители стоянки оставляли, чтобы использовать для заточки инструментов.

Chinese Academy of Sciences

«То есть найдены веские доказательства существования полноценной технологии по производству и ремонту инструментов. Она отличается от всего, найденного ранее, и меняет представление [о древних жителях этой местности]. Способность к подготовке сырья и способность к выстраиванию многоступенчатого технологического процесса, о которых можно судить по найденным каменным орудиям, указывает на то, что древние люди на стоянке Сендзяван обладали высоким уровнем технологий и когнитивных способностей», — отмечают в институте.

Учитывая, что в ашельской культуре подобные технологии и инструменты начали появляться примерно в тот же период (около миллиона лет назад и пока только в Африке), китайские ученые предполагают, что у двух культур был примерно один уровень умственных способностей и развития.

«В настоящее время местонахождение Сендзяван является самым ранним местом в Евразии, где используется такая технология. Ее начали применять как минимум на 300 000 лет раньше, чем предполагалось, исходя из других предметов, обнаруженных в Южном Китае», — говорится в сообщении.

Но при этом инструменты, найденные на этой стоянке, отличаются от африканских, что может указывать на особенности адаптации к местности.