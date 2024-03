Как 900 000 лет назад предки Homo sapiens оказались на грани полного вымирания

Еще до того, как появился Homo sapiens наши предки оказались на грани вымирания. Данные из разных источников подтверждают эту теорию, но исследования дают противоречивые датировки: одно исследование утверждает, что это произошло 1,5 миллиона лет назад, а другое — на 200 000 лет позже. Пересмотр данных подтверждает более позднюю цифру и может выявить одно из самых важных событий в генеалогическом древе человечества, сообщает iflScience. Научная статья вышла в Proceedings of the National Academy of Sciences.

© Shutterstock

Геномы видов могут нести свидетельства тех времен, когда организмы оказывались на грани вымирания, то есть проходили через «бутылочное горлышко», сокращаясь до небольшой популяции. В случае с предками человека узкое место возникло, вероятно, у Homo erectus. Датировка этого события крайне важна, поскольку, не зная сроков, установить причину практически невозможно. Новая работа утверждает, что разрешила проблему.

Ученые из Миланского и Колумбийского университетов на основании изменений изотопов кислорода пришли к выводу, что первый крупный ледниковый период плейстоцена произошел около 900 000 лет назад — тогда же, когда недавнее генетическое исследование определяет «бутылочное горлышко».

Авторы отмечают, что свидетельства обитания гоминидов начали появляться по всей Евразии около 900 000 лет назад. Они интерпретируют эти данные как указание на то, что очень засушливые условия в Африке примерно в это время стали настолько некомфортными для наших предков, что большинство из них вымерло. Между тем, низкий уровень моря облегчил выжившим миграцию из Африки, они и стали предками неандертальцев и денисовцев. Многие другие африканские животные, например слоны, совершали аналогичные миграции в то же время.