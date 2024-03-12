Почему было опасно смотреть советские телевизоры ближе двух метров

Отечественные телевизоры стали массово появляться в квартирах советских граждан примерно с 70-х годов. Тогда в производство была запущена серия унифицированных лампово-полупроводниковых цветных телевизоров (УЛПЦТ), которые выпускались вплоть до 1989 года. Но хорошего в этом мало.

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Медики и телемастера были уверены – повальное увлечение телевизионным продуктом испортило здоровье многих жителей огромной страны.

Чудо техники

Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которыми оснащались все отечественные телевизоры, обладали маломощным рентгеновским излучением. Именно поэтому приближаться к советским «Рубинам» и «Рекордам» ближе, чем на два метра и смотреть их более двух часов в сутки считалось опасным для здоровья. А модели «Радуга-5» и «Рубин-401-1» имели к тому же стабилизирующие триоды, более мощный по сравнению с кинескопом источник рентгеновского излучения.

Ещё один существенный недостаток – пожароопасность. Украинские «Весна», «Славутич» и «Янтарь», белорусские «Витязь» и «Горизонт», российские «Лазурь», «Радуга», «Рубин» могли в самый неподходящий момент взорваться и стать причиной пожара в жилище. Главная проблема заключалась в перегреве плат в блоках телеприёмников, а также плохой, некачественной, заводской пайке на этих же деталях. Но подводила порой и электросеть. Взрывы и возгорания случались из-за перепадов напряжения, а поэтому обойтись без специальных стабилизаторов было практически невозможно.

Сделано на совесть

Вышеописанные проблемы сегодня не являются пережитками прошлого. Советского Союза нет уже более 30 лет, примерно столько же не выпускаются УЛПЦТ, но то и дело даёт о себе знать взорвавшийся «телемамонт». Например, в 2008 году в Херсоне в одной из квартир «бабахнул» советский телевизор «Горизонт». Надо полагать, что верой и правдой на бескрайних российских просторах такие телеприёмники продолжают служить своим хозяевам. Да, в первом в мире социалистическом государстве всё делали на совесть. Но в случае с телевизорами этот-то и пугает.