В каких водоемах на Руси запрещено было купаться

Жизнь наших предков определялась набором строгих правил — зачастую, неписанных. Речь о поверьях, приметах, религиозные традициях и обычаях.

Они определяли едва ли не каждую сферу жизни. Вот, например, купание в водоемах…

До Ивана Купала

Праздник Ивана Купалы, который в древности отмечали 7 июля, был своеобразной границей, разделявшей лето на то время, когда купаться еще нельзя и то, когда — уже можно. По народным поверьям, в Иванов день вся нечистая сила — водяные, русалки, утопленники — покидали водоемы и те становились безопасными. Но был в этом и практический смысл.

Раньше климат на Руси был более холодным, из-за чего вода во многих водоемах действительно не прогревалась полностью. Из-за чего купаться было не просто некомфортно, но и небезопасно. Холодный слой воды, расположенный ближе к дну, мог вызвать судороги. В таком случае говорили, что человека утащила русалка или утопленник.

Опасные водоемы

Кстати, именно из-за боязни столкнуться с нечистой силой, наши предки предпочитали не купаться там, где уже произошел несчастный случай. Существовало поверье, что утопленники не находят покоя на том свете, так как они не были погребены по обычаю. Поэтому они становятся нечистой силой и поджидают в омуте новых жертв. На таких водоемах старались даже не рыбачить, опасаясь, что водяной или утопленник «зацепит» крючок и будет поджидать незадачливого рыбака, который полезет в воду его отцеплять.

Хозяин омута

Не жаловали на Руси и водоемы, где обитала крупная рыба, например, сом. Считалось, что он может напасть на человека и утянуть того на дно. Конечно же о таких водоемах ходило немало легенд. Сома нередко принимали за водяного — «Хозяина водоема». Чтобы рыбалка удалась, а сам «хозяин» не напал на купающихся, ему приносили подаяния — несколько чарок водки или что-то из еды. Если же отваживались купаться в таком водоеме, то старались делать это на мелководье.

Чертово колесо

В понятии наших предков, чертовым — было колесо водяной мельницы. Поэтому купание возле него было под запретом. В принципе, это вполне логично с точки зрения техники безопасности. Ну а на Руси мельница вообще считалась объектом колдовским, магическим, которого лучше избегать.