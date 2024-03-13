Почему у людей нет жабр

Эволюция порой идет весьма причудливыми путями. Около 375 миллионов лет назад живые существа покинули среду, которая была для них идеальной — «вышли» из моря на сушу. Ископаемая рыба Tiktaalik стала первой, кто «обзавелся» удлиненными плавниками, позволяющими передвигаться по суше, и воздушными мешками в глотке, помогающими дышат вне воды. Именно эта рыба в конечном итоге дала начало млекопитающим, приматам и нашим доисторическим предкам. Но если люди произошли от рыб, почему у нас нет жабр?

© Кадр из фильма "Человек-амфибия"

Не универсальное решение

Ответ кроется в эволюции и физиологии. Ведь жабры — это органы дыхания, которые эффективно «работают» только в воде за счет того, что постоянно омываются потоками воды. На суше они бы быстро высыхали не могли бы извлекать достаточно кислорода из воздуха. Легкие в этом плане куда более надежный и эффективный «инструмент».

Легкие как преимущество

Поэтому в процессе эволюции наши очень далекие предшественники, жившие в воде, обзавелись неким аналогом (еще довольно примитивным) легких в дополнение к жабрам. Это позволяло им всплывать на поверхность и заглатывать воздух, а также давало определенное преимущество в борьбе за выживание.

Отбросить ненужное

Со временем, условия окружающей среды изменились — океаны мельчали и высыхали, а живые существа выбирались на сушу. В этой среде легкие оказались более эффективными, чем жабры, что и направило эволюции в сторону совершенствования и развития новой системы дыхания. Ну а жабры стали ненужными и атрофировались. Даже те млекопитающие, которые впоследствии вернулись в море (например, китообразные), жабрами уже не обзавелись, предпочтя «изменить» устройство дыхательной системы, гортани и носоглотки.

В процессе эволюции

Со временем эволюция всегда приводит к тому, что органы, не имеющие жизненной необходимости, исчезают. Хотя «наследие» осталось: у человеческих эмбрионов на ранней стадии развития есть жаберные щели, но по мере развития плода они закрываются. Сохранились и обратные примеры: некоторые рыбы, например, угри, имеют как жабры, так и легкие.