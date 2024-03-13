Секрет поговорки: какому танцору «мешают яйца»

Мы считаем, что известная поговорка «Плохому танцору мешают яйца» не вполне прилична. Кто-то даже уверен, что это перефразированная народная мудрость, в первоначальном варианте которой говорилось, что «плохому танцору мешают ноги». Но это не так и на самом деле речь идет именно о яйцах, причем куриных, а родилась эта поговорка не у нас, а в средневековой Европе.

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Когда-то давно в странах Западной Европы существовал веселый «Танец с яйцами». Это были не просто танцевальные па, а настоящее соревнование танцоров в мастерстве и ловкости. История таких танцевальных вечеров дошла до нашего времени со старинными гравюрами и работами голландских и немецких живописцев.

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Существовали два варианта «Танца с яйцами». Один из них, попроще, подразумевал танец между лежащими на полу яйцами, которые нельзя было разбивать. Вторая версия развлечения более замысловатая — танцоры должны были выкатить ногами яйцо из неглубокой миски, а затем перевернуть посудину и аккуратной накрыть ей яйцо. И все это проделать, не прерывая танец!

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Конечно же, выполнение этих заданий требовало от виртуозов танца не только высокого мастерства, но и большой сосредоточенности. Но зато сколько удовольствия получали зрители! Сч Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru итается, что танцы с яйцами часто устраивали на свадьбах и помолвках, когда среди гостей не оставалось трезвых. Танцевали так в 16-18 веках не только крестьяне, но и знать, а иногда и особы королевской крови.

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Кое-где такие танцы были частью обряда обручения — его должны были станцевать парень с девушкой, чтобы их стремления были признаны искренними, а союз считался действительным. Еще бы — парный танец среди яиц требовал от партнеров настоящего единения помыслов и максимально слаженных движений.

Ну, а плохому танцору яйца всегда мешали и к финалу выступления целых обычно не оставалось. В начале 19 столетия во Франции, Германии и Голландии поговорка о танцорах и яйцах стала очень популярной. Особенно ее любили карикатуристы, работающие на политическом поприще.

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«Плохому танцору мешают яйца» писали под рисунками, посвященными депутатам и президентам, не выполняющим свои обещания и ссылающимся на непреодолимые обстоятельства. Во второй половине 19 века поговорка попала в Россию и сразу стала популярна в аристократических кругах. Но в народе, плохо знакомом с культурой Западной Европы, ее сразу же начали трактовать неверно, из-за чего к ней прилипла репутация не вполне деликатной шутки.