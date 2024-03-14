Праздник Огня в Иране: почему торжества часто оборачиваются трагедией?

26 человек погибли и более 4 300 пострадали во время праздника Огня в Иране. Традиционные торжества проходят перед наступлением праздника Навруз. Такие трагедии в время празднования, как показывает практика, ежегодные. Почему, узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

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Прыжки через костер – одна из главных традиций на фестиваля Огня. Праздник Чахаршанбе-Сури знаменует собой приход весны и возрождение природы. Он отмечается в ночь на последнюю среду календарного года, однако сами празднества начинаются за две-три недели. «Мы хотим быть счастливыми, поэтому собираемся все вместе. Это помогает набраться сил и избавиться от проблем», – пояснила жительница Тегерана Солмаз.

Во время праздника, как правило, используют самодельную пиротехнику. Часто она бывает некачественной, а люди получают травмы. На этот раз пострадали больше четырех тысяч человек – почти лишились конечностей, еще две тысячи человек получили травмы глаз и ожоги. Число погибших уже приближается к трем десяткам.

Без подобных происшествий, как правило, не обходится ни один праздник Огня. В прошлый раз в Иране погибли 17 человек, более 700 пострадали. Но люди все равно не готовы отказываться от древних традиций.

«Мы не хотим забывать наше прошлое. Мы должны передать эти традиции из поколения в поколение», – заявил житель Тегерана Реза Назари.

Иранцы верят, что прыжки через огонь помогают очиститься душе и избавиться от самых разных бед, в том числе бедности и болезней. Костры жгут всю ночь до рассвета. Чахаршанбе-Сури имеет зороастрийские корни, но сейчас его отмечают люди разных религиозных взглядов. На праздник Огня экстренные службы традиционно переводят на усиленный режим работы. Этой ночью в стране дежурили около 1,5 тысячи карет скорой помощи.