Чистый четверг Страстной седмицы в 2024 году: история и традиции православного праздника

Великий четверг — четвертый день Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой. В этот день принято совершать омовение, посещать службу в храме, а также наводить порядок дома и начинать готовиться к главному православному празднику — Воскресению Христа. Подробнее об истории праздника, его обрядах и традициях, — в материале «Ленты.ру».

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Дата в 2024 году

Этот праздник всегда отмечают за два дня до Пасхи, которая в 2024 году будет 5 мая. Таким образом, в 2024 году православные верующие отмечают Великий четверг Страстной седмицы 2 мая.

История Чистого четверга

Великий четверг — часть Страстной седмицы, то есть недели, посвященной последним дням земной жизни Иисуса Христа. В это время верующие вспоминают связанные с ними библейские события и предания.

Например, в Великий вторник церковные службы посвящены притчам Спасителя в иерусалимском храме. А в Великий четверг в храмах вспоминают Тайную вечерю, Евхаристию и предательство Иуды.

Тайная вечеря

В Великий четверг накануне ветхозаветной Пасхи Иисус в последний раз встретился со своими учениками — 12 апостолами. Там он омыл каждому своему последователю ноги, о чем рассказывает Евангелие от Иоанна.

Иерей Михаил Требухин, клирик храма Анастасии Узорешительницы Чкаловска в беседе с «Лентой.ру» отметил, что таким образом Иисус показал «апостолам пример высшего смирения и служения, так как это считалось недостойным для евреев занятием».

Иисус знал, что его ищут — поэтому вечеря и названа Тайной. Спасителю вместе с учениками пришлось прятаться от властей Иудеи, которые решили избавиться от Иисуса после его речей в Иерусалимском храме в Великий вторник

Еврастихия

Во время Тайной вечери Иисус освятил хлеб и вино, а затем разделил трапезу со своими учениками. Таинство, которое совершил Иисус, получило название Еврастихия. Оно описано в нескольких Евангелиях.

Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание Евангелие от Матфея 26:26

Также Спаситель поступил с вином, предложив его своим ученикам со словами «сие есть Кровь Моя Нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

Значение Евхаристии

Богословы трактуют эпизод как единение человека с Богом во Христе. А Таинство причастия считают тем самым очищением души перед Пасхой, в честь которого Великий четверг и называют Чистым. То есть омовение и порядок в квартире или доме тоже важны, но главное — чистота души и помыслов.

Предательство Иисуса Иудой

Из Евангелия от Матфея ясно, что во время ужина Иисус также знал, что один из учеников предаст его, и понимал, что дни его земной жизни сочтены. Во время Тайной вечери Иисус рассказал об этом своим ученикам, которые в ужасе стали спрашивать, кто из них предатель.

Вопрос задал и Иуда, который и был предателем — накануне он сам пришел к представителям власти Иудеи и согласился помочь им за 30 сребреников. Иисус ответил на слова Иуды: «Ты это произнес…» Таким образом Спаситель дал ему еще один шанс, предоставив возможность во всем признаться и покаяться.

На Тайной вечере Иисус также объявил своим ученикам, что они окажутся слишком слабы и не смогут его поддержать. Так и получилось. После ужина, когда все легли спать, Спаситель отправился в Гефсиманский сад для молитвы. Там он трижды обращался к Богу, после чего его схватили вооруженные люди, которых привел Иуда.

Двое из двенадцати ближайших учеников Христа предали его. Петр, который вскоре раскаялся в этом, и которого Спаситель простил и дал ему ключи от Рая. И Иуда Искариот, передавший Иисуса Христа в руки Синедриона и закончивший свою жизнь грехом самоубийства Михаил Требухин иерей

Остальные же ученики убежали, как только Христа взяли под стражу.

Церковные традиции в Великий четверг

Утренняя служба

На утренней службе в церкви в этот день воссоздают Таинство Причащения. Также в это время в храмах читают отрывки о Тайной вечере и предательстве Иуды из Евангелия от Луки.

Вечерняя служба

Перед началом вечерней молитвы в церквях выносят Крест. Затем священники читают отрывки из Евангелия, посвященные последним земным дням жизни Иисуса Христа.

Всего в этот день верующие услышат 12 отрывков — по числу апостолов. Причем они взяты из каждого Евангелия: от Луки, от Матфея, от Иоанна и от Марка. Во время литургии также читается молитва «Вечери Твоея тайныя днесь».

В России в этот день патриарх освящает свежесваренное миро — особое ароматическое масло, которое используют в христианских обрядах. После его раздают по епархиям, отметил иерей Михаил Требухин.

Во время вечерней службы верующие и священнослужители обычно стоят с зажженными Иерусалима в Великий вторник.

О чем притча о десяти девах? В притче речь идет о брачном ритуале, в котором подружки невесты должны встретить жениха с зажженными лампадами. Из десяти дев пять оказались неразумными и не подготовились к встрече: у них закончилось масло и лампады погасли. Мудрые не стали делиться с ними своим маслом, потому что иначе его не хватило бы никому. Вместо этого они отправили неразумных к торговцам, чтобы те смогли пополнить запасы. Но когда пять дев вернулись, двери уже были для них закрыты. Эта притча учит верующих, что всегда нужно быть готовым к встрече с самим Господом.

После службы верующие уносят зажженные свечи в лампадах домой и стараются сохранить огонь до Пасхи. Считается, что этот свет — это христианство в мире тьмы.

Обряд омовения

Также священнослужители проводят обряд омовения, как это сделал Иисус Христос перед Тайной вечерей. Обычно его совершает архиерей (сноска: священнослужитель высшего чина), который омывает ноги 12 священникам или монахам.

В XX веке обряд омовения вышел из числа обязательных почти во всех православных церквях. Только в 2009 году его возродил патриарх Кирилл, который в Великий четверг омыл ноги священнослужителей после литургии в Богоявленском соборе

Церковные традиции в католицизме

В этот день епископы проводят в больших католических храмах торжественные службы. Присутствуют на них все священники епархии.

На утренней службе проводят мессу освящения мира и благословения елея (сноска: одно из веществ таинства, которое используется во время обрядов и служб. Чаще всего — масло). А вечером традиционно проходит месса воспоминания Тайной вечери. Также проводится обряд омовения.

Католические христианские праздники не совпадают с православными. В 2024 году Пасха у католиков выпадает на 31 марта, значит, Страстная неделя будет прямо перед ней. Чистый (Великий) четверг в католицизме выпадает 28 марта

Традиции и обряды Чистого четверга

Что делали на Чистый четверг раньше

Наши предки готовились к Пасхе и особое внимание в Великий четверг уделяли чистоте. Отмывали жилище, посуду, предметы быта, мебель. Считалось, что «Христову Воскресению каждая вещь радуется». После уборки дом окуривали дымом можжевельника.

Также мылись и сами, причем важно было совершить омовение до восхода солнца. Воду приносили из ближайшего водоема и поливали себя прямо во дворе дома. Затем топили баню и парились.

Кроме того, в Чистый четверг принято было начинать готовить праздничные блюда на Пасху. Яйца варили и красили, затем освящали в церкви, а также пекли куличи.

Считалось, что освященные яйца нужно хранить рядом с иконами, тогда они спасут дом от пожаров и других бедствий. Либо сложить их вместе с зерном в лукошко или корзину, тогда урожай в этом году будет богатый

Кроме традиционных праздничных блюд, в семьях было принято готовить четверговый хлеб (просфоры) и соль. Хлеб освящали в церкви, а соль жарили до черноты в печи, затем смешивали с хлебным мякишем, просеивали и хранили вместе с просфорами. Верующие считали, что освященные продукты помогут от всех напастей.

Современные традиции Чистого четверга

В наше время хозяйки в этот день также наводят порядок в доме или квартире, перемывают всю посуду (не только грязную, но и в шкафах), а также выбрасывают старые вещи.

Сохранилась и традиция ходить в баню: если у человека не получается туда попасть, он обязательно моется дома.

Еще одна традиция, которую соблюдают до сих пор — пересчитать деньги. Важно сделать это три раза за день: есть поверье, что тогда в дом придет богатство.

Кроме того, верующие посещают службу в храме, освящают яйца, если уже успели их покрасить, и начинают готовить тесто на куличи.