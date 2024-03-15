Приметы и поверья на 15 марта: что нельзя делать в день Федота Ветроноса

По народному календарю 15 марта отмечается день Федота Ветроноса. В старину его связывали с началом ветреной и холодной погоды. Также этот день считался символическим окончанием зимы и приходом весны.

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Предки в этот день занимались посадкой рассады, при этом особое внимание уделяли помидорам, луку и перцу. Женщины перебирали семена, а мужчины хлопотали по дому – стряхивали снег с крыш и садовых деревьев, также убирали поломанные ветки. На обед обязательно готовили кашу с медом. Считалось, что это блюдо подарит крепкое здоровье на весь год.

При этом день считался не особо благоприятным. На Руси верили, что 15 марта дух ветров может забрать человека в другой мир, и чтобы этого не произошло, старались как можно быстрее закончить дела на улице. По этой же причине на Федота не разрешалось ходить против ветра, чтобы он не надул тяжелую болезнь. Также в этот день не покупали одежду. По поверью, она не принесет радости – быстро порвется, потеряет вид или будет утеряна. Также не штопали носки, дабы не зашить счастливую дорогу, и не пришивали пуговицы, чтобы не привлечь к себе чужие хлопоты. Кроме того, в этот день нельзя было поднимать с земли деньги. Считалось, что они могли быть заговорены на бедность.

Согласно приметам, если в этот день дует холодный ветер – лето тоже будет холодным. Ветер принес дождь – к дождливому лету. Замела метель – зеленой травы еще долго не будет. Длинные сосульки на крышах – к затяжной весне.