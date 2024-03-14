Зачем продавцы в советских магазинах надрывали или прокалывали чеки

Старшее поколение хорошо помнит советские магазины. В СССР было принято надрывать чеки или накалывать их на специальный штырь на подставке. Такую операцию с чеками проделывают кое-где и сейчас, правда, увидеть это можно нечасто. На языке кассиров это называется «гасить» чек. Собственно делают так только в странах, когда-то бывших республиками СССР. Что это за странный торговый обычай?

Манипуляции с намеренным повреждением чека связаны непосредственно с советской торговой системой. В СССР были редкостью магазины, устроенные по современному принципу маркетов. Магазины с оплатой товаров через кассу при выходе можно было встретить в Прибалтике или в больших городах, вроде Москвы или Киева.

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В большинстве торговых точек страны покупка происходила по следующей системе. Покупатель, отстояв очередь к прилавку, выбирал или взвешивал товар у продавца. Там он брал кусочек бумаги с наименованием покупки и ее весом, а потом отправлялся на кассу платить. Отстояв еще одну очередь, он оплачивал товар и на кассе ему выдавали чек.

После этого нужно было снова идти к прилавку и обменять чек на товар у продавца. При этом торговый работник «гасил» чек, повреждая его, прежде чем вернуть покупателю. В СССР так делали из соображений безопасности. Так покупатель не мог снова прийти с этим же чеком и потребовать товар еще раз. Это было правило, никак не закрепленное в законодательстве.

© Чеки, остававшиеся в магазине, накалывали на такую спицу

А после развала СССР, в 1993 году, вышло постановление Совета Министров РФ № 745. Согласно ему любые денежные расчеты с применением кассового аппарата должны сопровождаться выдачей гражданину погашенного чека. При этом гашение разрешалось двумя способами: с использованием штампа и методом надрыва. С этого момента все стало официально.

Так магазины защищались не только от нечистых на руку покупателей, но и от злоупотреблений среди персонала. Торговые работники, имевшие доступ к чекам и товару запросто могли обмануть магазин, ничем особо не рискуя. Поэтому чеки, которые не выдавались покупателям, нанизывали на спицу. Кстати, упомянутые в постановлении штампы в торговле не прижились, так как они занимали на прилавке место и требовали чернил. А вот надрывать или прокалывать чек было просто и удобно.

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Уже в конце 90-х магазины стран СНГ сильно изменились, но постановление никто так и не отменил. Продавцы, привыкшие надрывать чеки, продолжали это делать, хотя действие это уже и утратило всякий смысл. Потом появились штрихкоды и надрывание чека стало еще более бесполезным. О сильно устаревшем законе от 1993 года вспомнили только в 2019 году и, наконец, «гашение» чеков было официально отменено. Но привычка у некоторых продавцов с большим стажем так и осталась.