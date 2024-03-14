Как выглядел главный хищник древней Антарктиды

Международная команда палеонтологов из Аргентины и Парагвая обнаружила в Антарктиде окаменелости гигантской нелетающей птицы. Судя по размеру костей, она была размером с человека и весила до 100 кг. По-видимому, это самый большой древний хищник Южного континента.

Ископаемый хищник

Точный вид птицы пока не установлен, но она напоминает фороракоса — вымершую группу нелетающих птиц, обитавших в Южной Америке. Возраст останков составляет около 50 миллионов лет, что делает их самыми древними окаменелостями фороракосов из когда-либо найденных. У птицы были массивные ноги с двумя когтями на каждом, что говорит о ее хищном образе жизни.

Пути миграции

Следует пояснить, что Антарктида в ту пору не была почти безжизненным ледяным материком, как сейчас. В древности ее покрывали влажные зеленые леса, в которых довольно комфортно могло существовать большое видовое разнообразие.

Исследователи полагают, что эта птица была доминирующим хищником в Антарктиде своего времени, охотясь на мелких и средних животных, а также питаясь падалью. А на материк, по всей видимости, она попала из Южной Америке — по перешейку суши, соединявшему ранее эти континенты.