Из чего на самом деле в СССР делали хозяйственное мыло и что им лечили
Вопреки расхожему мнению, что хозяйственное мыло появилось после Великой отечественной войны, о нем было прекрасно известно еще до Революции 1917 года. Тогда оно называлось «Народным».
Дореволюционная рецептура мыла немного отличалась от советской, но уже тогда врачи использовали его, чтобы продезинфицировать руки перед операцией. С того времени мыловары и были нацелены на производство мыла, которое бы точно закупали больницы.
В рецептуру хозяйственного мыла по советскому ГОСТу входили вещества, в том числе едкая щелочь, способные уничтожать бактерии. И отечественные медики это сразу поняли, изучив химический состав мыла. Именно поэтому в начале и в первой половине XX века мыльным раствором лечили гинекологические и урологические болезни, использовали его для дезинфекции огнестрельных ран и всевозможных порезов. Иными словами, хозяйственное мыло обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.[С-BLOCK]
"Народное" мыло считалось универсальным косметическим средством и им мылись даже члены царской семьи. После революции рецептуру хозяйственного мыла доработали, и оно оказалось еще более эффективным и способным отмывать даже самую стойкую грязь.
Угревую сыпь, гнойные изъязвления, лишаи — все это тоже лечили хозяйственным мылом хотя бы потому, что других средств в СССР накануне Великой отечественной войны и после нее попросту не было. И мыло помогало, так как обладало, как уже позже выяснилось, даже противовирусными свойствами.
Опытные врачи Московского медицинского центра оториноларингологии рассказывали, что в 1990-х годах, когда действенных средств для лечения острых респираторных вирусных заболеваний в России тоже фактически не было, приходилось советовать пациентам использовать хозяйственное мыло. Для лечения ранней стадии гриппа и его профилактики мыльным раствором промывали пазухи носа. Безусловно, такая процедура иссушала слизистую, но помогала людям предотвратить тяжелое течение заболевания. А это немаловажно, например, для пожилого человека, чья иммунная система не способна справиться с бесчисленным количеством опасных вирусных частиц, попадающих в организм через носоглотку.