Из чего на самом деле в СССР делали хозяйственное мыло и что им лечили

Вопреки расхожему мнению, что хозяйственное мыло появилось после Великой отечественной войны, о нем было прекрасно известно еще до Революции 1917 года. Тогда оно называлось «Народным».

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Дореволюционная рецептура мыла немного отличалась от советской, но уже тогда врачи использовали его, чтобы продезинфицировать руки перед операцией. С того времени мыловары и были нацелены на производство мыла, которое бы точно закупали больницы.

В рецептуру хозяйственного мыла по советскому ГОСТу входили вещества, в том числе едкая щелочь, способные уничтожать бактерии. И отечественные медики это сразу поняли, изучив химический состав мыла. Именно поэтому в начале и в первой половине XX века мыльным раствором лечили гинекологические и урологические болезни, использовали его для дезинфекции огнестрельных ран и всевозможных порезов. Иными словами, хозяйственное мыло обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.[С-BLOCK]

"Народное" мыло считалось универсальным косметическим средством и им мылись даже члены царской семьи. После революции рецептуру хозяйственного мыла доработали, и оно оказалось еще более эффективным и способным отмывать даже самую стойкую грязь.

Угревую сыпь, гнойные изъязвления, лишаи — все это тоже лечили хозяйственным мылом хотя бы потому, что других средств в СССР накануне Великой отечественной войны и после нее попросту не было. И мыло помогало, так как обладало, как уже позже выяснилось, даже противовирусными свойствами.

Опытные врачи Московского медицинского центра оториноларингологии рассказывали, что в 1990-х годах, когда действенных средств для лечения острых респираторных вирусных заболеваний в России тоже фактически не было, приходилось советовать пациентам использовать хозяйственное мыло. Для лечения ранней стадии гриппа и его профилактики мыльным раствором промывали пазухи носа. Безусловно, такая процедура иссушала слизистую, но помогала людям предотвратить тяжелое течение заболевания. А это немаловажно, например, для пожилого человека, чья иммунная система не способна справиться с бесчисленным количеством опасных вирусных частиц, попадающих в организм через носоглотку.