Что такое Успенский пост и почему христиане празднуют смерть Богородицы

Успенский пост — один из четырёх многодневных постов в календаре Православной церкви. Он самый короткий из всех — длится всего две недели — и служит подготовкой к празднику Успения Пресвятой Богородицы. По строгости Успенский пост сопоставим с Великим постом, который держат перед Пасхой.

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Когда Успенский пост в 2024 году

Успенский пост длится всего две недели, с 14 по 27 августа. В отличие от Великого и Петрова поста даты Успенского поста не меняются год от года. Это всегда 14 дней перед праздником Успения, который принято отмечать 28 августа.

Что такое Успение и в чём суть праздника

Слово «успение» означает «сон». У него тот же корень, что и у слова «усопший» (то есть мёртвый, уснувший вечным сном).

Успением православные верующие называют день кончины Пресвятой Богородицы.

Слово «успение» отражает христианское отношение к смерти. Христиане верят, что смерть — не конец существования, а сон: усопший на время оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни.

В Евангелии ничего не говорится о жизни Богородицы после воскресения и вознесения её сына. Об обстоятельствах её смерти известно из двух латинских трактатов V века и послания псевдо-Дионисия Ареопагита.

Дева Мария до своей кончины проповедовала христианство наравне с апостолами. Однажды в молитве ей явился архангел Гавриил, который когда-то предсказал рождения Христа.

В этот раз небесный посланник сообщил, что через три дня Богородица умрёт. Дева Мария обрадовалась этой вести, потому что ждала встречи с горячо любимым сыном.

Через три дня почти все апостолы, кроме Фомы, собрались в доме Девы Марии и простились с ней. Ученики Христа стали свидетелями кончины Богоматери. Согласно церковному учению, тогда окружённый ангелами Иисус Христос явился, чтобы принять душу Матери.

Апостолы похоронили тело Богородицы в Гефсимании. На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома, которого не было на прощании. Он очень хотел проститься с Девой Марией. Вход в пещеру открыли, но тело не нашли.

В тот же день Богородица явилась апостолам во время общей трапезы. Она сказала: «Радуйтесь! Теперь я всегда с вами».

Успение называют «малой Пасхой» из-за сходства с «большой» Пасхой, Воскресением Христовым. Успение Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном, и на третий день апостолы убедились, что Богородица жива и теперь всегда будет с ними.

История Успенского поста

Пост, предваряющий Успение Богородицы, появился ещё в древние времена христианства. Свидетельства об этом историки нашли в речи епископа Римского Льва Великого, датированной 450 годом нашей эры.

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Но окончательно и официально установили Успенский пост спустя столетия — на Константинопольском соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Тогда и было решено, что все православные христиане должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа (по старому стилю).

Что такое Спажинки

Спажинки (также спожинки, оспожинки или госпожинки) — народное название Успенского поста. По одной из версий, оно связано с тем, что Пресвятую Богородицу часто именовали в церковных книгах госпожой. По другой, название произошло от слов «жатва», «жнитво», ведь в это время крестьяне как раз собирали урожай.

Встретить это слово можно и в произведениях русской классики. Вот, например, отрывок из романа Михаила Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году»:

«Что за спажинки?.. Неужели ты не знаешь?.. Да бишь, виноват!.. совсем забыл: ведь вы, кавалеристы, народ модный, воспитанный, шаркуны! Вот кабы я заговорил с тобой по-французски, так ты бы каждое слово понял... У нас на Руси зовут спажинками успенской пост».

Причём тут Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

Спасы — это народное название трёх августовских праздников в честь «Спасителя» — Иисуса Христа. Церковное название у праздников другое.

Медовый спас — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Яблочный спас — Преображение Господне. Ореховый (или Хлебный) спас — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

В эти праздники традиционно освящали плоды нового урожая: мёд, яблоки и другие фрукты, орехи, зерновые. Отсюда и такие названия.

Начало Успенского поста совпадает с Медовым cпасом (14 августа), а Яблочный cпас выпадает на середину поста (19 августа). Ореховый cпас (29 августа), в свою очередь, отмечают буквально через день после Успенского поста.

Что нельзя есть в Успенский пост

Православный Успенский пост такой же строгий, как и Великий пост перед Пасхой. На протяжении всего поста запрещается есть мясные, молочные продукты, а также морепродукты. Лишь 19 августа, в праздник Преображения Господня (Яблочный Спас), есть одно послабление — постящимся можно есть рыбу.

Некоторые держат особенно строгий пост — сухоядение. Послабления расставляют в следующем порядке:

варёная еда; подсолнечное масло; вино; рыба; яйца и молочные продукты; мясо.

То есть изначально человек должен отказаться от мяса, а затем по возможности и от другой скоромной пищи.

Можно ли жениться в Успенский пост

Венчания во время постов не совершаются. Поэтому верующим людям, для которых центральный обряд — не роспись в загсе, а венчание в церкви, жениться во время Успенского (или любого другого) поста нельзя.

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Можно ли заниматься сексом в Успенский пост

Церковь призывает верующих во время поста воздерживаться от секса. Причём это правило распространяется и на супружеские отношения.

Однако воздержание должно быть по взаимному согласию мужа и жены, и вопрос супружеской близости в пост для каждой пары решается индивидуально.

Как правильно провести Успенский пост

Самое главное правило для всех православных постов — не относиться к нему как к религиозной диете. В Православной церкви говорят: главное — не есть людей, то есть не обижать своих ближних.

Во время поста важно уменьшить количество развлечений и уделить особое внимание своей духовной и религиозной жизни: больше молиться, читать Евангелие, чаще ходить в храм, прибегнуть к таинствам исповеди и причастия.

«Успенский пост — время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост — это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя всё, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить — жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны», — говорил митрополит Антоний Сурожский.

Народные приметы и традиции Успенского поста

Пост приходится на период, когда заканчивается лето и постепенно начинается осень. В былые годы крестьяне молились о хорошем урожае. В Успенский пост освящали несколько созревших колосьев и хранили их до августа следующего года. Считалось, что у такого хозяина запасов зерновых хватит на весь год. По поверьям, если при сборе урожая в Успенский пост на голову упадёт яблоко или орех, значит, удача с прибылью не за горами. Если в первый день Успенского поста человека случайно облили водой, он весь год якобы будет здоров.