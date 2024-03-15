"Галактический фонтан": откуда появляются частицы для новых звезд

Межзвездные облака космической пыли и газа, окружающие нашу галактику, характеризуются как средней скорости, или IVC. Они встречаются на высоте тысяч световых лет по всему Млечному Пути.

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Около 20 лет назад была выдвинута теория, что частицы тяжелых элементов (то есть всего, что тяжелее самых легких водорода и гелия), которые в этих облаках обнаружены, попадают туда из-за круговорота, напоминающего исполинский фонтан. Гипотеза предполагает, что частицы выбрасываются за пределы галактической плоскости в результате сверхновых — а потом возвращаются обратно и становятся материалом для новых звезд и планет. Но новое исследование меняет эти представления. О нем сообщает Нагойский университет (Япония).

Ученые Такахиро Хаякава и Ясуо Фукуи использовали для расчетов карту радиоволн, излучаемых водородом, и карту, составленную на основе данных космической обсерватории «Планк» (эксплуатация которой завершена более 10 лет, но результаты работы исследуются до сих пор).

В итоге была получена карта, показывающая распределение содержания тяжелых элементов, которые из IVC перемещаются в галактическую плоскость под воздействием гравитации. Эта плоскость — та самая спираль Млечного пути, где сосредоточены звезды, газ и пыль, и где происходит звездообразование. И судя по этой карте, в IVC содержится гораздо меньше тяжелых элементов, чем предполагалось ранее.

«Исследователи часто ссылаются на эту модель [Галактического фонтана] для объяснения IVC, потому что считалось, что эти облака имеют металличность (концентрацию тяжелых элементов — прим. Ред.), аналогичную металличности звезд, которые, как предполагалось, их и породили. Однако наши результаты демонстрируют гораздо более низкую металличность IVC, что позволяет предположить, что IVC состоят из первичного газа, который возник за пределами нашей галактики», — говорит Хаякава.

Если расчеты верны, то результаты этого исследования дадут импульс для изучения роста и эволюции галактики в течение последних 10 миллиардов лет (возраст всей нашей Вселенной — порядка 13,8 миллиардов лет, по имеющимся сейчас данным). Дело в том, что в последние годы, исходя из теории галактического фонтана, ученые забрели в тупики по нескольким направлениям работы. Возможно, что также новая информация поможет при моделировании того, как происходила эволюция иных галактик.