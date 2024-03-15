"Галактический фонтан": откуда появляются частицы для новых звезд

Ученые обнаружили, что наша галактика подпитывается «стройматериалом» извне
Межзвездные облака космической пыли и газа, окружающие нашу галактику, характеризуются как средней скорости, или IVC. Они встречаются на высоте тысяч световых лет по всему Млечному Пути.
Около 20 лет назад была выдвинута теория, что частицы тяжелых элементов (то есть всего, что тяжелее самых легких водорода и гелия), которые в этих облаках обнаружены, попадают туда из-за круговорота, напоминающего исполинский фонтан. Гипотеза предполагает, что частицы выбрасываются за пределы галактической плоскости в результате сверхновых — а потом возвращаются обратно и становятся материалом для новых звезд и планет. Но новое исследование меняет эти представления. О нем сообщает Нагойский университет (Япония).
Ученые Такахиро Хаякава и Ясуо Фукуи использовали для расчетов карту радиоволн, излучаемых водородом, и карту, составленную на основе данных космической обсерватории «Планк» (эксплуатация которой завершена более 10 лет, но результаты работы исследуются до сих пор).
В итоге была получена карта, показывающая распределение содержания тяжелых элементов, которые из IVC перемещаются в галактическую плоскость под воздействием гравитации. Эта плоскость — та самая спираль Млечного пути, где сосредоточены звезды, газ и пыль, и где происходит звездообразование. И судя по этой карте, в IVC содержится гораздо меньше тяжелых элементов, чем предполагалось ранее.
«Исследователи часто ссылаются на эту модель [Галактического фонтана] для объяснения IVC, потому что считалось, что эти облака имеют металличность (концентрацию тяжелых элементов — прим. Ред.), аналогичную металличности звезд, которые, как предполагалось, их и породили. Однако наши результаты демонстрируют гораздо более низкую металличность IVC, что позволяет предположить, что IVC состоят из первичного газа, который возник за пределами нашей галактики», — говорит Хаякава.
Если расчеты верны, то результаты этого исследования дадут импульс для изучения роста и эволюции галактики в течение последних 10 миллиардов лет (возраст всей нашей Вселенной — порядка 13,8 миллиардов лет, по имеющимся сейчас данным). Дело в том, что в последние годы, исходя из теории галактического фонтана, ученые забрели в тупики по нескольким направлениям работы. Возможно, что также новая информация поможет при моделировании того, как происходила эволюция иных галактик.