Каким было на вкус вино древних римлян

Вино — один из самых древних напитков. Во многих цивилизациях оно играло важную роль в культуре, торговле, общественной и религиозной жизни. В Древнем Риме к вину также относились с особым уважением, о чем говорят многочисленные артефакты и письменные источники. Но каким на вкус были вина, популярные у римлян? Археологи знают ответ на этот вопрос.

Ученые из Польши и Бельгии провели большое исследование и смогли изучить вина Древнего Рима. Они узнали не только вкус, но и цвет, аромат и текстуру напитка. Результаты своей работы археологи опубликовали в журнале Antiquity. Секрет свойств римского вина заключался в особых конических сосудах из глины — долиях, от dolium — глиняный кувшин. Похожие емкости — квеври, до сих пор используют виноделы Грузии.

© Древнеримские долии

Виноделы Рима, как их современные грузинские коллеги, закапывали долии в землю и герметично закрывали. Глиняные стенки сосудов были пористыми и их изнутри промазывали сосновой смолой. В Грузии для этих целей используется пчелиный воск. В изолированных от внешней среды емкостях образовывалась уникальная среда, в которой и созревали вина Рима с их особыми свойствами.

© Отжим сока из винограда

Исследователи считают, что вино в Древнем Риме было довольно густым и терпким на вкус. Так получалось из-за большого количества танина и виноградных шкурок. В аромате разных вин могли присутствовать нотки сушеных фруктов, яблок и абрикосов, а также поджаренного хлеба и миндальных орехов. На вкус и цвет… Были особые гурманы, которые хотели придать напитку необычный вкус. Они добавляли в вино лепестки роз и фиалок, листья алоэ, ягоды мирта и даже перец. Всего же в Риме пользовались спросом вина более чем 185 сортов. Многие из них производили в разных уголках империи, но были и импортные, завезенные из других государств.

© Винный кувшин и кубок. Римская мозаика, найденная на территории Туниса

Сегодня мы делим вина на белые, красные и розовые. Но древние виноделы не знали такой классификации. Цвет продукта определяли виноградные шкурки, поэтому вино могло быть белым, золотистым, янтарным, коричневым, красным, черным. Основными характеристика вин в Риме были вкус и крепость.