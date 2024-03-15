Что на самом деле русские отмечали в Масленицу

Исконным значением этого торжества у русских было чествование древнейшего умирающего и воскрешающего славянского бога. Его прообраз существовал не только у славян, но и у множества народов мира. Это определенный мифологический архетип, отображенный в языческих верованиях всех древних культур.

Он существовал, например, в Древнем Египте и был реализован в образе Осириса, который являлся не только богом загробного мира, но и символом умирания и возрождения сил природы весной. Аналогичное божество было и у древних славян. Они, как и многие народы, видели в весеннем возрождении глубокий символизм бессмертия и плодородия.

Позднее идея бога, который погибает, но затем обязательно воскресает, была реализована и в христианстве (Иисус Христос). Этот архетип прослеживается во множестве современных религий, что только подтверждает, насколько завораживающим казалась и кажется до сих пор людям способность природы «умирать» осенью и «воскресать» весной. В этом заключается наивысшее выражение сверхзагадки существования — бессмертия.

Как изменилось значение праздника Масленицы

Со временем значение торжества несколько упростилось. Оно было сведено к чествованию начала весенне-полевых работ. Праздник проводился 20-22 марта и был приурочен к весеннему равноденствию, которое знаменовало увеличение светового дня и приближение летнего тепла. Смысл этого заключался и в цикличности смены времен года, также символизирующей бесконечный процесс умирания и обязательного возрождения жизни на земле.

Самым важным моментом в праздновании являлось сжигание чучела Масленицы. Его делали из соломы, мешковины и палок. Одевали, как женщину, в сарафан и косынку. Затем Масленицу с песнями и плясками выносили в поле и сжигали либо разрывали на части и разбрасывали по полям. Это было служение еще одному древнейшему культу — культу плодородия.

Считалось, что обряд сжигания Масленицы должен гарантировать богатый урожай. Только после совершения этого ритуала наши предки начинали пахать землю и сеять. Также считалось, что после Масленицы весна окончательно побеждает зиму и вступает в свои права. Так что никакого отношения к Великому посту и Пасхе этот праздник не имеет. По законам церкви он является греховным и языческим.