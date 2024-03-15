Почему граждане СССР до 60-х гг. ходили дома в уличной обуви

Сейчас нам кажется, что жизнь в СССР была размеренной и однообразной и менялись только генсеки и милицейская форма. Но на самом деле внутри огромной изолированной страны проходили самые разные процессы и видоизменялась не только партийная номенклатура, но и образ жизни граждан. Например, при Сталине дома было принято ходить в уличной обуви, как это делают сейчас американцы, а вот при Хрущеве это уже стало признаком дурного тона. Почему? Давайте разберемся.

© BigPicture.ru

Как это ни странно звучит, но при Сталине СССР остался все той же Российской империей, просто под красными знаменами. Человек считался винтиком машины, служащим на благо Родины. В приоритете была промышленность, наука, техника, вооружение, а быт рядового советского гражданина никого не интересовал.

© BigPicture.ru

Можно сказать, что полноценной жизнью в сталинском Союзе жили только члены партии, научная, техническая и творческая элита, сумевшая приспособиться к новой власти. Хрущевская оттепель принесла в жизнь советских людей серьезные изменения. Власть имущие вспомнили о людях и впервые в истории страны попытались для них что-то сделать.

Вместе с относительной либерализацией политической и общественной жизни, пришли и позитивные сдвиги в бытовую сферу. Началось массовое жилищное строительство, появились ранее невиданные товары народного потребления и продукты, в десятки раз увеличился объем бытовых услуг, оказываемых населению.

© BigPicture.ru

Но при чем здесь уличная обувь и домашние тапочки, спросите вы. Все просто. В 30-50-х годах в СССР огромным спросом пользовались резиновые галоши. Эта не слишком привлекательная, но очень практичная обувь надевалась прямо поверх туфель, ботинок и валенок. Приходя домой или в гости, гражданин просто снимал галоши в прихожей и проходил в квартиру в уличной, но при этом чистой обуви.

© BigPicture.ru

Спрос на галоши был связан с тем, что обувь была дорогой и не слишком долговечной. Прогулка в туфлях по дождю или мокрому снегу могла просто уничтожить подошву или покоробить кожаный верх, лишив его привлекательности. Галоши отлично защищали обувь от внешних факторов и стоили буквально копейки.

При Хрущеве решили обратить внимание не только на военную, но и на гражданскую обувь. Внезапно оказалось, что отрасль находится в плачевном состоянии и в стране нет качественной и красивой обуви. Партия поручила исправить ситуацию и она была исправлена. Появилась надежная, долговечная обувь, доступная каждому. Выбор был невелик, зато новые фабрики полностью удовлетворяли запросы населения.

В связи с этим галоши постепенно начали выходить из моды и скоро стали прерогативой жителей сельской местности, перемещавшихся по бездорожью. В городах начали ходить в обычной обуви, не опасаясь за ее сохранность. Но заходить в дома и квартиры в туфлях или ботинках, в которых минуту назад пришлось топтать пыль или грязь, было некрасиво и негигиенично.

Улицы советских городов нельзя было назвать чистыми — вокруг строились тысячи «хрущевок» и строительная грязь стала обычным делом даже на столичных улицах. Очень скоро уличную обувь приучились снимать и проходить в комнаты в носках или босиком. А потом вспомнили о таком незаслуженно забытом «барском» аксессуаре как комнатные туфли — так в коридорах советских квартир появились тапочки.

© BigPicture.ru

Каждый член семьи имел свою домашнюю обувь, кроме самых маленьких детей. Были и тапочки для гостей, которые быстро стали символом советского гостеприимства и признаком чистоплотности хозяев. О тех, кто не предлагал надеть тапочки и заставлял гостей ходить босиком, у пришедших могло сложиться не вполне благоприятное впечатление.

Что касается прогулок по жилым помещениям в уличной обуви, то это стало прерогативой маргиналов или, в крайнем случае, представителей сферы услуг. Пройти по хозяйским коврам в грязных кирзовых сапожищах мог слесарь ЖЭКа, которого не успел приструнить владелец жилплощади.