Историки спустя 3300 лет узнали о катастрофической войне древности

Об исторической сенсации в Турции сообщает научный журнал Arkeonews: работающие здесь японские археологи обнаружили глиняную табличку возрастом 3300 лет, которая рассказывает о забытой войне в Хеттской империи.

Необычный артефакт

Табличка была найдена в Бюклюкале — древнем хеттском городе — и датируется примерно 1 300 годом до нашей эры. Она сохранилась практически идеально, что делает ее уникальной находкой. На табличке содержится текст на двух языках — хеттском и хурритском. Хеттская часть повествует о начале крупной войны, а хурритская представляет собой молитву о победе.

Катастрофическое вторжение

Текст удалось расшифровать и выяснить, что хеттская часть текста язык описывает «катастрофическое вторжение» в империю, которое произошло в ходе «гражданской войны». Вероятно, это была борьба за власть между кланами. Хеттский царь, по-видимому, прибыл в Бюклюкале, чтобы совершить ритуал, обращаясь к богам за помощью в борьбе за власть. Молитва была адресована Тешубу — богу бури, главному божеству хеттского и хурритского пантеонов.

В молитве царь восхваляет богов, сетует на проблемы в общении между богами и людьми, перечисляет вражеских царей и просит о божественном совете.