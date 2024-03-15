Черный Кшиштоф: история рыцаря по происхождению и разбойника по призванию

Приключенческие романы, описывающие Средневековье, зачастую рассказывают истории рыцарей и разбойников. Они — воплощенное добро и зло, положительные или отрицательные герои. Но в давние времена все было устроено гораздо сложнее. Грань между благородными господами в доспехах и бандитами с большой дороги была неочевидной. Днем рыцарь мог блистать на турнирах, прославляя прекрасную даму, а ночью грабить путников в окрестностях своего замка. Польский рыцарь Кшиштоф Черный был еще хуже. Имея дворянское происхождение, он даже не пытался скрывать свою звериную сущность и стал кровожадным разбойником.

О первой половине жизни Кшиштофа Черного известно немного. Родился он во второй половине 15 века в семье обедневших дворян. О том, из какого он был рода точно неизвестно. Одни источники причисляют его к семейству Райзевиц, а другие к клану Зейдиц. Где болтался рыцарь до 1490 года тоже никто не знает. Впервые о нем упоминают именно в этом году, как о человеке, ставшем бургграфом (управляющим) замка Гриф в Нижней Силезии.

© Замок Гриф в наши дни

Хозяином замка был немецкий рыцарь Ульрик Шофф, безмерно доверявший Кшиштофу. В 1491 году он уехал на коронацию короля Владислава II, оставив хозяйство на своего любимца. Кшиштоф не терял времени даром. Едва за сюзереном закрылись ворота, он тут же поднял налоги местным жителям. Вырученные деньги он вложил в дело — организовал и хорошо вооружил банду головорезов.

Лиха беда — начало

У Кшиштофа и его шайки была простая и надежная схема. Торговцы, проезжая мимо замка, платили пошлину. Ее размер зависел от стоимости транзитных товаров. Таким образом бандиты знали, у кого и чем можно поживиться и стоит ли игра свеч. Если предполагалась жирная добыча, они дожидались, пока купец покинет земли замка, после чего нападали на него. Ограбив торговца, разбойники всегда убивали свою жертву, чтобы не оставлять свидетелей.

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Пока Ульрих Шофф пьянствовал с королем и его свитой, Кшиштоф Черный с товарищами не теряли времени даром. Когда им наскучила возня с купцами, они настолько обнаглели, что напали на соседний город Любомеж. Но там их ждала скромная добыча и расстроенные разбойники начали рыскать в окрестностях. К несчастью, на пути им попал женский монастырь. Мерзавцы ограбили его, а всех монашек, не вступивших в старость, изнасиловали.

Ценности, хранившиеся в монастыре, не впечатлили Кшиштофа. Он решил, что настоятель монастыря успел спрятать казну. Пытаясь выведать тайну монастырского золота, рыцарь-разбойник запытал старика до смерти. На обратном пути шайка тоже неплохо пошалила, ограбив несколько плохо укрепленных имений.

Рыцарь с большой дороги

Но вскоре пришла весть, что хозяин замка спешит домой. Знатно набедокуривший Кшиштоф собрал свои вещи и со своей бандой покинул укрепление. Негодяи бежали в земли, известные как Верхняя Лужица. Там они сразу разве

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рнули бурную деятельность, разумеется, в своем стиле. В 1500 году Кшиштоф напал на город Лису, разграбив его и убив нескольких горожан и священника.

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В 1506 году банда устроила засаду у дороги на львовских купцов, возвращавшихся с ярмарки. Троих они убили, завладев 1400 гульденами. Это были неплохие деньги, так как в то время искусный ремесленник зарабатывал не более 40 гульденов в месяц. Пару месяцев спустя банда Черного Кшиштофа напала на паломников, возвращавшихся с богомолья. В этот раз им повезло еще больше — добычей стали 2200 гульденов.

Не у всех паломников были с собой деньги. Тех, с кого нечем было поживиться, разбойники привязали к лошадям и тянули по земле несколько километров. Потом израненных людей бросили у дороги умирать. В этом же насыщенном 1506 году Кшиштоф взял в заложники группу горожан и монаха-летописца. За них он потребовал выкуп, но платить ему не захотели. Наоборот, местный феодал собрал отряд и отправился на охоту за бандитами. Как все прошло неизвестно, но тогда обошлось без кровопролития и два отряда, пообщавшись, разъехались.

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Слава о Кшиштофе и его шайке ширилась. Тому, кто поймает злодея-дворянина обещали 500 гульденов, а за мертвого сулили 250. Разбойника это совершенно не беспокоило. Он награбил столько, что в случае опасности мог заплатить за свою жизнь гораздо больше. Он был настолько дерзким, что однажды пробрался в город, где собирались повесить его подельника. Он зарезал дружка перед самой казнью, избавив от позорной для дворянина расправы. После этого разбойник успешно скрылся. Но все равно, сколько веревочке ни виться, а конец будет.

Конец злодея и его шайки

В 1512 году Кшиштоф, окончательно потерявший человеческий облик, изнасиловал дочь Ежи Кунта, старосты деревни. Ее жениха, попытавшегося заступиться за любимую, распяли на воротах дома. Ежи Кунт был авторитетным и суровым человеком. Он разузнал, где находится логово бандитов и, заручившись поддержкой короля Владислава II, напал на Кшиштофа.

Объятые праведным гневом староста и его друзья убили всех разбойников, кроме самого Кшиштофа и его оруженосца. Их связали и отвезли в ближайший город, где сдали властям. Кшиштоф тут же вспомнил, что он рыцарь и заслуживает снисхождения. Он написал королю письмо с просьбой о помиловании, но тот не счел нужным ответить. Вскоре Черного Кшиштофа судили и без проволочек повесили на площади, к радости обывателей и их детишек.

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Остается добавить, что свое прозвище Черный рыцарь получил еще до превращения в разбойника. Просто у него были черные как смоль волосы и борода. Место, где располагался последний лагерь разбойников, находилось на болоте. Через несколько лет после смерти Кшиштофа оно полностью ушло под воду. Нашли его археологи только в 2003 году. Сейчас о неблагородном рыцаре-разбойнике напоминает польская поговорка «Врешь как Черный Кшиштоф».