Следите за кошельком и просите прощения: народные приметы на 17 марта

Следите за своим кошельком и просите прощения: народные приметы на 17 марта
Православная церковь 17 марта чтит память преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народном месяцеслове дата получила название Герасим-грачевник. Также отмечается Прощёное воскресенье.
Что не следует делать 17 марта?
- Посещать стоматолога или хирурга — раны от подобного вмешательства будут долго заживать, да и лечение не пройдёт должным образом;
- Совершать крупные покупки, тратить большую сумму денег — к длительному безденежью;
- Отправляться в поездки, иначе вы очень долго не сможете вернуться домой;
- Давать напрасные или невыполнимые обещания — к болезням полости рта, простуде или заболеваниям зубов;
- Грустить, тосковать, вспоминать неприятности из прошлого — тоска крепко проникнет в душу;
- Разговаривать с незнакомцами — могут сглазить удачу и благополучие.
Что важно сделать в Прощёное воскресенье?
В этот день принято просить прощения у близких за все обиды, которые могли быть в течение года. Это время, когда люди признают свои ошибки и негативные поступки, чтобы очиститься перед Великим постом.
Приметы погоды:
Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдёт;
Грачи резвятся — к хорошей погоде;
Яркие звёзды на небе — к потеплению;
Солнечный день — к удачному урожаю ягод.