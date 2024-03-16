Следите за кошельком и просите прощения: народные приметы на 17 марта

Православная церковь 17 марта чтит память преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народном месяцеслове дата получила название Герасим-грачевник. Также отмечается Прощёное воскресенье.

© Архив «Клопс»

Что не следует делать 17 марта?

Посещать стоматолога или хирурга — раны от подобного вмешательства будут долго заживать, да и лечение не пройдёт должным образом;

Совершать крупные покупки, тратить большую сумму денег — к длительному безденежью;

Отправляться в поездки, иначе вы очень долго не сможете вернуться домой;

Давать напрасные или невыполнимые обещания — к болезням полости рта, простуде или заболеваниям зубов;

Грустить, тосковать, вспоминать неприятности из прошлого — тоска крепко проникнет в душу;

Разговаривать с незнакомцами — могут сглазить удачу и благополучие.

Что важно сделать в Прощёное воскресенье?

В этот день принято просить прощения у близких за все обиды, которые могли быть в течение года. Это время, когда люди признают свои ошибки и негативные поступки, чтобы очиститься перед Великим постом.

Приметы погоды:

Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдёт;

Грачи резвятся — к хорошей погоде;

Яркие звёзды на небе — к потеплению;

Солнечный день — к удачному урожаю ягод.