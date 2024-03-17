Казахстанцы в преддверии Навруза отмечают День Шанырака

В преддверии Навруза в Казахстане отмечают День Шанырака – семейного очага. В традициях казахов верхняя часть юрты – это символ семейного единства. В этот день оказывают особое уважение многодетным матерям, а в больницах поздравляют родителей новорожденных, рассказал корреспондент «МИР 24» Ерик Мулдабаев.

Асем стала мамой уже пятого ребенка. Мальчика назвали в честь ученого и основоположника казахстанской археологии Алькея Маргулана. Настоял на этом супруг-археолог.

«Здорово, что ввели такой праздник, символизирующий семейные ценности. Шанырак – символ казахской семьи. Семьи у нас всегда были большими. От государства я, как многодетная мать, получаю пособия и выплаты. Спасибо всем за подарки, заботу и внимание», – поблагодарила многодетная мама Асем Ахметова.

За рождение третьего ребенка казахстанским мамам выплачивают 140 тысяч тенге (это почти 29 тысяч рублей). За каждого последующего выплаты увеличиваются в 1,5 раза. Для таких многодетных матерей как Асем предусмотрено и ежемесячное пособие в 74 тысяч тенге (это больше 15 тысяч рублей).

В День Шанырака – семейного очага – городские чиновники лично вручают родителям свидетельство о рождении. Обычно документ получают в центре обслуживания населения, процесс занимает несколько рабочих дней. Кроме свидетельства, новорожденным подарили теплые комбинезоны, а родителям – сувениры с символикой страны.

«Дальнейшее наше празднование мероприятия пройдет в Байтереке, где мы будем регистрировать браки и поздравлять созданные семьи. Также заключительной, финальной частью мы будем выражать почести тем семьям, которые прожили более 25 и 50 лет вместе», – сообщил аким района Есиль города Астаны Дарменияр Кадырбек-улы.

Сегодня Казахстан находится на четвертом месте в СНГ по численности населения. В конце прошлого года количество жителей республики выросло до 20 миллионов. 20-миллионными казахстанцами стали сразу три мальчика и две девочки. Они появились на свет в одно и тоже время утром 14 ноября.