Рекордное количество гостей посетило Свияжскую Масленицу

Свияжскую Масленицу посетило рекордное количество гостей. Как рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева, по состоянию на 17.00 17 марта через системы мониторинга посетителей при входе на территорию комплекса прошли 26487 человек.

В прошлом году для прощания с зимой в Свияжск приехали в два раза меньше гостей. Текущий масленичный рекорд более чем на четыре тысячи человек превзошёл предыдущий максимум — 2 мая 2021 года остров-град посетили порядка 22 тысяч туристов. Напомним, что общий турпоток за 2023 год составил 1,8 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 декабря текущего года Свияжск посетили порядка 1,8 млн туристов. Это на 40% больше, чем за 2022 год. Об этом "Реальному времени" рассказала заместитель директора по развитию туризма Музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Алла Рожкова.