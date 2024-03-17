Предметы из прошлой жизни: история статуэтки китайского болванчика

Вызвать ностальгию или неожиданно яркие воспоминания способны порой самые обыденные предметы. Об одном из таких — статуэтке китайского болванчика решила сегодня вспомнить «Вечерняя Москва».

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Самым прекрасным и одновременно самым загадочным предметом в моем детстве был бабушкин сервант. Во-первых, его украшали часы с боем; дед заводил их специальным ключиком. Сервант был полированный, ярко-коричневый, а в нем куча выдвижных ящичков.

И главное — большая витрина за стеклом, вот там-то и находились основные «сокровища». Чайный сервиз, фарфоровый Филиппок в ушанке и валенках и его «невеста», фарфоровая же балерина Машенька, умильно сложившая ладошки у лица. Бивень моржа, украшенный рисунками: подарок деду на юбилей.

Огромная шипастая ракушка, сверху белая, а изнутри нежно-розовая, как заря над утренним морем. За всей этой роскошью присматривала маленькая восточная гейша — мы с сестрой звали ее «Императрица». Небольшая, изящная, с хитрыми узкими глазами Императрица сидела, ловко поджав ножки в шароварах. У нее имелся свой секрет: если тронуть ее, совсем чуть-чуть, легонько, она начинала качать головкой. Губы, обозначенные ярко-красной точкой, казалось, вот-вот обернутся улыбкой. Мы с сестрой были уверены: именно Императрица отвечает за порядок и уют в нашем доме… И будто именно о ней писал когда-то старинный китайский поэт:

В Янь-стране, да и в Чжао

Очень много прекрасных женщин,

Среди них всех красивей —

Светлолицая, словно яшма,

И она надевает

Из тончайшего шелка платье…

Волшебная Императрица из бабушкиного серванта куда-то исчезла, затерялась, хотя и Филиппок, и сервиз, и моржовый бивень по-прежнему на месте. И вот недавно я случайно увидела на сайте, где продают всякое барахло и мелочевку, точно такую же. Правда, там она именовалась не высокопарно «Императрица», а просто: «Молчаливая китаянка». И пояснение: китайский болванчик.

История китайского болванчика насчитывает не из которых изготавливались «болванчики», — самые разные. Кость, глина, дерево, фарфор, папье-маше. Неизменным остается принцип создания: «голова» с тяжелым противовесом, вставленная в полое «туловище» на штифтах, будет монотонно покачиваться даже от легкого прикосновения. Самый распространенный «китайский болванчик» изображает пожилого улыбающегося китайца. В Китае убеждены, что болванчик может отгонять от дома злых духов и символизирует счастье и удачу.

Происхождение «болванчика» окутано легендами. Одна из них такая. Жил-был китайский император, и был он злым, вечно всем недовольным. Уж как ни старались угодить ему подданные, но не слышали похвал. Император считал, что еду ему дают невкусную, одежду шьют неудобную, лечат неправильно, говорят не то и не так. Несчастные подданные отчаялись увидеть улыбку своего господина. Тогда в дело вмешался китайский бог счастья Фу-шэнь. Он превратил вечно недовольного императора в улыбчивого болванчика. Теперь-то император мог только согласно кивать на все, что бы ему ни сказали.

Мода на все китайское в конце ХVII века захватила Европу. Стиль шинуазри, самостоятельное ответвление стиля рококо, переводится с французского буквально как «китайский стиль». Архитектура и картины, «подобные китайским», шелк, зонтики, лаковые сундуки и, конечно, фарфор. Не только полупрозрачные, невесомые чашечки, но и статуэтки наводнили богатые дома европейских ценителей прекрасного. Интерес к китайским болванчикам продолжал расти, ведь каждому хотелось заполучить в свой дом доброго хранителя покоя и богатства. И «болванчиков» стали делать непосредственно в Европе.

Сначала — на знаменитой Мейсенской мануфактуре, потом и на других европейских фабриках — в Дрездене, Неаполе. Назывались болванчики «пагода».

Сейчас слово «пагода» обозначает многоярусное сооружение в восточном стиле. А в конце XVII века немцы и французы называли так фигурки китайцев и китаянок. В XVIII веке «пагода» были лишь в самых состоятельных и модных домах, в XIX — стали доступны и для людей среднего сословия. Потом «китайщину» стали называть дурновкусием и мещанством; и забавные пузатые китайские божки вышли из моды.

И лишь в начале ХХ века интерес ко всему китайскому снова начал расцветать. В дома европейцев вновь вернулись веселые китайские болванчики, правда, и они эволюционировали.

Теперь болванчики были не просто «пагодой», китайчатами, а еще и животными, сказочными персонажами, представителями разных народностей, наряженными в самые разные одеяния.

В 50-е годы прошлого столетия «китайские болванчики» стали популярны в СССР. Но почему-то, несмотря на разнообразие «болванчиков», именно фигурка гейши из колкого пластика, точь-в-точь как у моей бабушки, хранила быт скромных советских тружеников от злых духов и напастей. Гейша-болванчик мила и изящна.

Воротничок, который гейша поддерживает своими ручками, так похож на раковину; черные волосы скреплены заколками, и так мило выглядывают острые носки туфелек. В этой гейше, несмотря на массовое производство и явно недорогой материал, присутствует какая-то деликатность и простота, свойственная китайскому традиционному искусству.

Сегодня такую винтажную гейшу можно купить за совсем небольшие деньги — от 600 до 2000 рублей.

Конечно, никакой художественной ценности она не представляет в отличие от дорогих мейсеновских «болванчиков» (которых, кстати, выпускают по сей день). Но я отчего-то верю, что именно эта китайская куколка, «светлолицая, словно яшма», покачивающая головкой, может стать самым настоящим добрым божком отдельно взятой квартиры.