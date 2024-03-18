Приметы и поверья на 18 марта: что нельзя делать в день Конона Огородника

18 марта по народному календарю отмечается день Конона Огородника. В этот день на Руси вспоминали священномученика Конона Мандонского. Люди старались хорошо поработать и завершить все дела. Некоторые шли на огород, чтобы прибрать участок.

В день Конона Огородника следовало рисковать, менять себя и свою жизнь и делать покупки, так как это принесет удачу, успех и благополучие. Также в этот день предки решали сложные задачи, обновляли садовый инвентарь и покупали семена овощей. На Руси считали, если привести огород в порядок, то вскоре будет богатый урожай. День подходил для широкого застолья. Рекомендовалось пригласить к себе домой дальних и близких родственников. Это помогало членам семьи стать ближе и найти общий язык.

18 марта запрещалось брать в руки спицы и иглы. Ослушавшиеся могли потерять деньги. Также нельзя было сплетничать, осуждать и завидовать людям, иначе можно было самому от этого пострадать. Не рекомендовалось в этот день носить чужую одежду, чтобы несчастья хозяина не перешли к новому владельцу. Лежащие на земле деньги могли заговорить колдуньи, поэтому их было запрещено поднимать. Кто не послушает, тот мог забрать с собой болезни и неудачу. По этой же причине предки не разбивали куриные яйца ножом, не выбрасывали остатки еды в мусор. Помимо этого, день не подходит для работы с деревом, для безделья и походов по магазинам.

По приметам, если на Конона Огородника солнечный день, то лето будет теплым. Пошел дождь – лето будет долгим. Прилетевшие трясогузки предвещали теплую весну. Засушливая и теплая погода – летом града не будет.