Как начать Великий пост, чтобы привлечь удачу в дом

Православные россияне 18 марта начинают Великий пост, вот только делать это нужно правильно. Чистый понедельник не просто так назван именно так — в первый день поста нужно устроить уборку не только дома, но и на даче, если позволяют время и силы. Но помимо этого на начало Великого поста выпадает множество примет, о которых можно узнать ниже.

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Что можно делать в первый день Великого поста

Пить очищенную воду, компоты, соки, чай и кофе. Наводить порядок дома. Привести в порядок дачу (в честь дня мученика Конона Градаря). Заняться комнатными растениями — пересадить, помыть, полить. Купить домой букет или устроить перестановку. Не бояться дальних дорог и новых знакомств, они принесут удачу.

Что нельзя делать в первый день Великого поста

Есть любую еду в первый день, а затем в первую неделю поста — есть мясо, сливочное масло, рыбу, яйца, выпечку и пить молоко или крепкие напитки. Ругаться и причинять зло другим людям. Устраивать посиделки с гостями и посещать развлекательные мероприятия. Тратиться на крупные покупки. Поднимать с земли деньги. Разбивать яйца ножом. Выбрасывать остатки еды.

Приметы первого дня Великого поста

Ясная и тёплая погода — к тёплому или в меру жаркому лету. Пошёл снег — к хорошему осеннему урожаю. Пошёл дождь — к долгому лету. Подул сильный ветер — к заморозкам. Пришёл незнакомец — к хорошим новостям. Чихнуть три раза подряд — к счастью.

На какие даты приходится Великий пост в 2024 году, что в это время будет нельзя делать, как не сорваться и другие полезные советы можно найти в энциклопедии «Секрета».