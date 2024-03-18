«Прощание славянки»: как появился самый знаменитый военный марш

Марш «Прощание славянки» стал неизменным атрибутом военных парадов и торжественных мероприятий в армии еще в царские времена. Впервые это произведение прозвучало в далеком 1912 году во время строевого смотра VІІ Запасного кавалерийского полка, расквартированного в Тамбове. А автором его был молодой трубач того самого полка Василий Агапкин.

Впечатленный победой

Страну в ту пору охватил патриотический подъем — шла Первая балканская война и славянские народы Болгарии, Сербии и Черногории боролись за освобождение своих земель от владычества Османской империи. Узнав о героическом наступлении болгар, сумевших потеснить турецкие войска на границе и овладеть рядом стратегически важных населенных пунктов, Василий накидал мелодию, которую буквально на следующий день показал полковому капельмейстеру.

Тот поправил кое-какие ошибки, но для дальнейшей редакции порекомендовал обратиться к более опытному специалисту из Симферополя Якову Богораду. Тот оркестровал марш, сделал его нотное переложение под множество инструментов и придумал название — «Прощание славянки». Там же были отпечатаны и первые 100 экземпляров нот

Самый известный русский марш

Композиция Агапкина стала сразу же популярной, что неудивительно. В ней было все: запоминающаяся мелодия, красивое патриотичное название плюс не стоит забывать на каком политическом фоне это происходило. В 1915 году киевская фирма грамзаписи Экстрафон выпустила запись марша на грампластинке и «Прощание славянки» буквально разлетелось по Европе.

Под эту музыку уходили на фронты Первой мировой не только в России, но и в Болгарии, Франции, Австрии и Германии. Тогда же стали появляться и первые тексты, хотя изначально марш был без слов.

Спасительная композиция

В годы Гражданской войны марш был особенно популярен среди белых и на него было написано несколько вариантов текстовки. Эта популярность однажды даже спасла Агапкину жизнь. Когда на Тамбовщине вспыхнул так называемый Антоновский мятеж — крупное крестьянское восстание против большевистской власти, Агапкин был схвачен и арестован как боец РККА.

Ему грозил неминуемый расстрел, но жена музыканта Татьяна сумела убедить бунтовщиков, что перед ними автор знаменитого «Прощания славянки». Агапкина тогда отпустили, рекомендовав впредь в плен не попадаться.