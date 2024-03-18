Как в Африке девочки-подростки судят конкурсы мужской красоты

Водаабе — кочевое племя, которое живет на территории Нигера, Камеруна, Нигерии и Чада. Раз в год мужчины этого племени участвуют в «фестивале плодородия» под названием Гереволь. По сути, это конкурс красоты, в котором девушки-судьи оценивают внешность мужчин, а затем выбирают самых привлекательных в качестве мужей или просто для того, чтобы провести с ними ночь.

© Тревор Коул

Мужчины водаабе используют косметику, чтобы выделить и подчеркнуть черты лица, а также белизну зубов и белков глаз (это у водаабе считается эротически привлекательным).

Помимо макияжа, участники Гереволя надевают свои лучшие наряды, украшения, укладывают волосы — в общем, наводят красоту по полной программе. Их задача — показать себя в лучшем виде, привлечь женщин и победить.

© Тревор Коул

Это что-то вроде брачного танца, какой часто встречается у птиц. Кстати, «гереволь» — это и название специального танца, который исполняют участники конкурса.

© Тревор Коул

Танец «гереволь» длится несколько часов. Танцоры скалят зубы, гримасничают, надувают щеки, вращают глазами, чтобы максимально продемонстрировать белки глаз и произвести хорошее впечатление на судей. У вадаабе также ценится худощавое телосложение и высокий рост. Поэтому они носят высокие головные уборы, часто украшенные перьями.

© Тревор Коул

Браки в этом племени обычно заключаются по договоренности, в юном возрасте, поэтому большинство участников фестивале уже состоят в браке. Но водаабе живут в полигамном обществе, и общение с другими сексуальными партнерами для них — обычное дело.

© Тревор Коул

Поэтому девушки-судьи (им по 12-13 лет), участвующие в фестивале Гереволь, обычно проводят ночь с мужчинами, которых они выбрали победителями. Могут даже поменять мужа, если очень захочется. Мужчины же имеют право на четырех жен — но только если могут их обеспечить.

© Тревор Коул

Мужчины племени водаабе известны тем, что придают внешности огромное значение и повсюду носят с собой зеркальце. Каждое утро они начинают с того, что прихорашиваются перед зеркалом, и только потом приступают к своим обычным обязанностям, например, идут пасти скот.

© Тревор Коул

Водаабе также практикуют шрамирование. Это еще один способ выделиться и подчеркнуть свою необычность. Еще у них ценятся длинные волосы, поэтому мужчины бреют переднюю часть головы, но оставляют волосы сзади, заплетая их в косы.

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Эти снимки были сделаны ирландским фотографом Тревором Коулом в Чаде, где он побывал в сентябре 2019 года.