Ниотамори: как возникла традиция есть суши с обнаженного женского тела

Японская традиция поедания суши с обнаженного женского тела известна всем. Сегодня в таких эстетских трапезах можно поучаствовать не только в Стране восходящего солнца — рестораны, предлагающие экзотическую сервировку, есть во многих городах мира, в том числе и в российских. Сегодня это не более чем эротически-гастрономический аттракцион и даже в Японии к нему редко относятся серьезно. Между тем традиция ниотамори уходит корнями в далекую досамурайскую эпоху и когда-то имела особый сакральный смысл.

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Перевод слова ниотамори с японского звучит несколько развязно — «презентация женского тела». Но изначально в церемонии не было абсолютно никакого сексуального подтекста. Еще тысячу лет назад при школах гейш работали наставницы, готовившие особых девушек для таких ответственных трапез.

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Юные японки, которым предстояло выполнять роль изысканного блюда, не встречались с мужчинами, кроме как во время церемоний ниотамори. Они были обязаны хранить целомудрие, которое считалось одним из основных качеств в их профессии. Также девушка должна была быть привлекательной и обладать железной выдержкой.

Церемония часто продолжалась 5-6 часов и все это время красавица должна была хранить молчание и оставаться неподвижной. Добавьте сюда еще пару часов на подготовку — девушек тщательно мыли, выбривали, умащивали маслами и лишь затем «сервировали».

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Для желающих стать «блюдом» были введены строгие отборочные испытания, которые выдерживали далеко не все. В одном старинном японском манускрипте было сказано, что претенденток обнаженными укладывали на стол в неотапливаемом помещении, а на тело устанавливали в разных местах 6 куриных яиц и кусочки льда.

После этого девушку оставляли на 4 часа одну, а затем проверяли, все ли яйца находятся на своих местах. Выдержать даже десять минут такой проверки нелегко — лед сначала обжигал кожу, а затем начинал таять и струйки воды щекотали обнаженное тело, сводя претендентку с ума. Но те красавицы, что выдерживали пытку, не жалели о своих мучениях — услуги девушки для ниотамори очень хорошо оплачивались.

Как проходила классическая церемония ниотамори

В давние времена суши не клали прямо на голое тело. Сначала кожу девушки покрывали ритуальными иероглифами, затем выкладывали листья и цветы и лишь затем, поверх них, пищу. Еда ни в коем случае не должна была контактировать с обнаженным телом или волосами. Также прикасаться к блюдам можно было исключительно палочками, а к самой девушке нельзя б

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ыло притрагиваться совсем.

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Мастеров ниотамори готовили годами, так как в их задачу входила не просто раскладка пищи на теле, а особое ее размещение, в соответствии с синтоистским ритуалом. Для каждого вида пищи предназначалась особая часть тела. Икру лосося размещали на груди, ближе к сердцу — она дарила силу. Филе рыбы-меч на живот, ниже пупка, где, по мнению японцев, находится душа — оно наделяло бесстрашием. А почти у самых гениталий выкладывали кусочки угря — который отвечал за мужскую силу.

Конечно, первому вкусить пищу с тела девственницы полагалось правителю, главе клана или уважаемому гостю. Затем к еде приступали все остальные участники ритуала. Японцы верили, что чистая энергетика из тела молодой, здоровой и целомудренной девушки впитается в суши и сделает их целебными и наделенными мистическими силами.

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Как это происходит сейчас

Как получилось, что мистический и благородный обряд энергетического вампиризма превратился в пьяное застолье с хватанием девушек руками, сальными шуточками и поеданием суши с тела просто руками и даже губами? Упадок ниотамори пришелся на закат сегуната Токугава, произошедший во второй половине 19 столетия.

Япония хотела быть ближе к Европе и, зачастую, безжалостно жертвовала древними традициями. В первой половине 20 века о красивой церемонии в стране Ниппон помнили только старики, а вот на Западе экзотическое действо стало любимым развлечением эстетов и прожигателей жизни.

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В 1941 году гений сюрреализма Сальвадор Дали на званом обеде в Нью-Йорке накрыл стол для своих друзей на теле своей жены и музы Галы. Правда, женщина поверх обнаженного тела была накрыта легкой тканью.

Позднее эту моду подхватили и другие художники, музыканты и просто пафосные богачи. В Японию мода на ниотамори вернулась через якудза — мафиозные кланы. Для криминальных авторитетов 60-70-х годов прошлого века ритуал был не более чем имитацией «возвращения к истокам».

Поедание суши с тела красавицы стало символом безраздельной власти и вседозволенности мафиозных главарей. Ни о каком духовном начале речи быть уже не могло. Позднее красивый обычай стали использовать как приманку для туристов, а иногда и в качестве «изюминки» для особых элитных борделей. В этих случаях все действо становится не более чем развлечением для похотливых фетишистов и любителей «клубнички».

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Доходит до того, что еду сервируют даже на телах обнаженных мужчин. К сожалению, настоящая практика ниотамори прекратила свое существование и вряд ли уже возродится.