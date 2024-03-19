Пароход без качки: как с треском провалилось изобретение британского гения

Морская болезнь, укачивание, а по-научному кинезия — состояние, знакомое многим. С ним сталкиваются ежедневно миллионы людей. Тошнота, головокружение, рвота и общее недомогание возникают во время путешествий на водном или воздушном транспорте. Иногда сталкиваются с ним и пассажиры автомобилей и даже поездов. Люди начали искать способы борьбы с морской болезнью еще в древности. Причем не только используя медикаменты и самовнушение, но и создавая сложные механизмы.

Самым известным из них стал пароход Бессемера, запатентованный в 19 веке.

От морской болезни страдают не только те, кто большую часть жизни проводит на суше. Хорошо известно, что страдал от кинезии даже адмирал Горацио Нельсон, выигравший немало морских баталий. Его земляк, англичанин сэр Генри Бессемер был деловым человеком и постоянно перемещался с Туманного Альбиона в материковую Европу и обратно. В конце 19 столетия сделать это можно было только на пароходе.

© Сэр Генри Бессемер

Несмотря на регулярные командировки, Бессемер так и не смог побороть кинезию. Даже непродолжительное морское путешествие через пролив Ла-Манш превращалось для него в пытку. Но сэр Генри был хорошим инженером и достойным сыном викторианской эпохи. Поэтому он засел за чертежи и изобрел пароход, пассажирам которого нестрашна никакая качка.

Неудача за неудачей

В декабре 1869 года Бессемер запатентовал свое детище. Это было судно с паровым двигателем средних размеров и внешне почти не отличающееся от своих собратьев. Его уникальность заключалась в пассажирском салоне длиной 21 и шириной 9 метров. Он представлял собой цилиндрическую капсулу, закрепленную на продольной оси и опирающуюся на гидравлические цилиндры.

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Механизмом управлял специально обученный матрос. Он находился в кабине со спиртовым уровнем и системой рычагов. Ориентируясь на прибор, показывающий крен, оператор активировал гидравлические цилиндры справа и слева, в зависимости от наклона судна. Дополнительно между салоном и корпусом судна находились амортизаторы из резины, поглощающие небольшие колебания и удары волн.

Изобретение сэра Генри пришлось по душе многим, и он без труда нашел инвесторов. Пароход с гордым названием «SS Bessemer» успешно прошел испытания. В апреле 1875-го судно отправилось в первый рейс через Ла-Манш. Едва отчалив от пристани, пароход повел себя непредсказуемо и столкнулся с пирсом. К счастью, все обошлось и судно благополучно достигло французского берега.

Но во время следующего рейса пароход снова ударился о причал, в этот раз на французской стороне. А еще через 4 дня произошло уже серьезное происшествие — «Бессемер» снес 15 метров одного пирса и столкнулся с соседним. Срочно созванная комиссия установила, что все это не досадные случайности. Пароход неважно слушался руля. И это был не единственный недостаток инновационного судна.

Как пароход стал частью колледжа

Из-за подвесного салона гребные колеса парохода пришлось сместить к носу и корме. Это негативно отразилось на скоростных характеристиках. Вместо положенных 20 узлов судно едва выдавало 11, и то при спокойном море. Что касается самого салона, то он совершенно не оправдал надежд. Он должен был находиться всегда в горизонтальном положении и в этом отношении все было относительно сносно. Взмокший от напряжения матрос, лихорадочно дергая рычаги, все же удерживал баланс, избавляя пассажиров от бортовой качки.

Но килевая качка, от носа к корме, никуда не делась. Находящиеся в салоне Бессемера люди как и прежде страдали от морской болезни. Несколько мозговых штурмов, предпринятых ведущими инженерами Адмиралтейства во главе с Генри Бессемером не принесли результатов. Компенсировать качку в двух направлениях техническими средствами того времени было невозможно.

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Акционеры разочаровались в пароходе и продали его. Новым владельцем судна стал… женский колледж. Судно, призванное бороться с морскими волнами, стало на вечную стоянку у причала. Его уникальный салон начали использовать в качестве класса для уроков домоводства. Но учебному заведению было сложно содержать пароход, стоящий на приколе. Со временем он дал течь и его забросили. Окончательно «Бессемер» погиб в Первую мировую войну. В судно попала немецкая зажигательная бомба, и оно сгорело.

Единственный провал сэра Генри

Стоит сказать, что сэр Генри Бессемер вовсе не был неудачником или малообразованным фантазером. На его счету 120 патентов, нашедших применение в разных сферах деятельности человека. Он изобрел новую технологию выплавки стали, использующуюся по сей день. Также он придумал водоотталкивающую ткань, центробежный насос, пресс для сахарного тростника и новый тип артиллерийских снарядов.

© Золотая медаль Бессемера, которой с 1904 года награждают за заслуги в области металлургии

В 1879 году Генри Бессемера, за его вклад в науку, королева Виктория посвятила в рыцари. Так что пароход без качки стал единственным изобретением британского гения, которое с треском провалилось.