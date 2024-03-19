Опровергнута главная модель космологии

Новое исследование, представленное учеными из канадского Университета Оттавы, предполагает, что во Вселенной нет темной материи. Это заявление сродни сенсации, поскольку общепринятая теория базируется на утверждении о том, что темная материя является одной из трех составляющих Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Общепринятая теоретическая модель предполагает, что Вселенная состоит из обычной материи, которую мы можем видеть и осязать, а также из темной энергии и темной материи. Последние две известны нам лишь в теории, сведения об их существовании имеются только косвенные.

Новое исследование ставит под сомнение общепринятую модель и в целом бросает вызов современному пониманию модели Вселенной, поскольку доказывает, что на самом деле в ней нет места темной материи. В космологии под "темной материей" понимается все то, что не взаимодействует со светом или электромагнитным полем, а также свидетельства событий, появление которых пока можно объяснить только влиянием невидимых гравитационных сил.

Иными словами, это то, чего не видим даже с помощью приборов, но это и то, что, по современному пониманию, во многом определяет поведение звезд, планет и галактик. Однако в новом исследовании группа ученых под руководством профессора физики Раджендра Гупта провела моделирование, использовав комбинацию различных констант связи и теорию "усталого света".

Эта модель сочетает в себе две идеи - о том, что силы природы уменьшаются с течением космического времени, и о том, что свет теряет энергию, проходя на большие расстояния.

"Результаты исследования подтверждают, что Вселенной не требуется темная материя для существования", - объясняет Гупта.

Между тем, общепринятая теория гласит, что менее 5 процентов Вселенной состоит из обычной материи, а на темную материю приходится примерно 27 процентов. Остальное ученые отводят темной энергии. Если предположение канадских физиков окажется верным, то придется пересмотреть большинство существующих космологических моделей, включая базовую.

"Есть несколько статей, ставящих под сомнение существование темной материи, но моя, насколько мне известно, первая, которая исключает ее космологическое существование, но при этом согласуется с ключевыми космологическими наблюдениями, которые у нас было время подтвердить", - говорит Гупта.

Кстати, эта же группа ученых в рамках своего предыдущего исследования уже выступала с сенсационным заявлением. В частности, проведенные ею расчеты показали, что возраст Вселенной может составлять 26,7 миллиардов лет, а не 14,8 миллиарда, как считается сейчас.