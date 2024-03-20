Остара и День Земли: какие праздники отмечают в России и мире 20 марта

В России и во всем мире в среду, 20 марта, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни.

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Так, в эту дату празднуют Остару — день весеннего равноденствия, День Земли, Навруз и О-ханами.

Остара — день весеннего равноденствия

В этом году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Это одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор». Солнце переходит из Южного полушария в Северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. Кроме того, в этот день заканчивается астрономическая зима, уступая место весне.

Остара — время браться за дело, сажать в плодородную почву оптимизма новые цели, выбирать для себя более благоприятные, здоровые, вдохновляющие занятия, выводить на новый уровень заботу о своем теле и эмоциональном благополучии.

День Земли

Во всем мире 20 марта по инициативе ООН празднуется День Земли (англ. — Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли — нынешний приурочен к дню весеннего равноденствия, а второй — 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй — экологическую. Праздник призван напомнить человечеству, что Земля — единый дом, который нужно защищать. Среди наиболее популярных мероприятий — экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции на тему природы, уборка улиц и территорий в городах, посадка деревьев. По традиции во многих странах принято в течение одной минуты звонить в «Колокол мира», который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, а также призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества.

Навруз

Весенний новогодний праздник равноденствия — Навруз, зародившись в Хорасане (историческая область на северо-востоке Ирана) более трех тысяч лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным странам. В настоящее время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

О-ханами — фестиваль цветения и любования сакурой в Японии

Период цветения сакуры не является официальным праздником в Японии. В японском календаре нет ни национального праздника, ни специальных праздничных или выходных дней, связанных с этим великолепным природным чудом. Но психологически это несомненный праздник как для самих японцев, так и для многочисленных иностранных туристов.

В дни цветения сакуры парки, скверы, аллеи, а также территории буддийских и синтоистских храмов с цветущей сакурой посещает множество людей, которые проводят там время. Период цветения сакуры относительно короток, потому этим зрелищем любуются и в дневное, и в вечернее время.